https://1prime.ru/20261002/tseny-873906706.html

Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение

Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение - 02.10.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение

Биржевые цены на хлопок в мире в пятницу опускаются, при этом недельное снижение может стать сильнейшим с марта 2023 года, следует из данных ICE Futures. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:25+0300

2026-10-02T14:25+0300

2026-10-02T14:26+0300

рынок

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873906706.jpg?1790940419

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на хлопок в мире в пятницу опускаются, при этом недельное снижение может стать сильнейшим с марта 2023 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.49 мск стоимость декабрьского фьючерса на хлопок опускается на 0,6% относительно предыдущего закрытия, до 0,7729 доллара за фунт (примерно 450 граммов), или около 1704 долларов за тонну. С начала недели снижение уже составляет порядка 6,7%, что может быть сильнейшим удешевлением за неделю с марта 2023 года. За сентябрь стоимость хлопка опустилась на 15,7%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика