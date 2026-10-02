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Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение
Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение - 02.10.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение
Биржевые цены на хлопок в мире в пятницу опускаются, при этом недельное снижение может стать сильнейшим с марта 2023 года, следует из данных ICE Futures. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:25+0300
2026-10-02T14:26+0300
рынок
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на хлопок в мире в пятницу опускаются, при этом недельное снижение может стать сильнейшим с марта 2023 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.49 мск стоимость декабрьского фьючерса на хлопок опускается на 0,6% относительно предыдущего закрытия, до 0,7729 доллара за фунт (примерно 450 граммов), или около 1704 долларов за тонну. С начала недели снижение уже составляет порядка 6,7%, что может быть сильнейшим удешевлением за неделю с марта 2023 года. За сентябрь стоимость хлопка опустилась на 15,7%.
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192
40
192
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192
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рынок, мировая экономика
Рынок, Мировая экономика
14:25 02.10.2026 (обновлено: 14:26 02.10.2026)
 
Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение

Биржевая цена хлопка в мире готова показать сильнейшее недельное снижение за 3,5 года

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на хлопок в мире в пятницу опускаются, при этом недельное снижение может стать сильнейшим с марта 2023 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 13.49 мск стоимость декабрьского фьючерса на хлопок опускается на 0,6% относительно предыдущего закрытия, до 0,7729 доллара за фунт (примерно 450 граммов), или около 1704 долларов за тонну.
С начала недели снижение уже составляет порядка 6,7%, что может быть сильнейшим удешевлением за неделю с марта 2023 года.
За сентябрь стоимость хлопка опустилась на 15,7%.
 
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