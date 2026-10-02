https://1prime.ru/20261002/tseny-873906706.html
Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение
Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение - 02.10.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение
Биржевые цены на хлопок в мире в пятницу опускаются, при этом недельное снижение может стать сильнейшим с марта 2023 года, следует из данных ICE Futures. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:25+0300
2026-10-02T14:25+0300
2026-10-02T14:26+0300
рынок
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873906706.jpg?1790940419
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на хлопок в мире в пятницу опускаются, при этом недельное снижение может стать сильнейшим с марта 2023 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.49 мск стоимость декабрьского фьючерса на хлопок опускается на 0,6% относительно предыдущего закрытия, до 0,7729 доллара за фунт (примерно 450 граммов), или около 1704 долларов за тонну. С начала недели снижение уже составляет порядка 6,7%, что может быть сильнейшим удешевлением за неделю с марта 2023 года. За сентябрь стоимость хлопка опустилась на 15,7%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мировая экономика
Биржевые цены на хлопок в мире показали сильное снижение
Биржевая цена хлопка в мире готова показать сильнейшее недельное снижение за 3,5 года
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на хлопок в мире в пятницу опускаются, при этом недельное снижение может стать сильнейшим с марта 2023 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 13.49 мск стоимость декабрьского фьючерса на хлопок опускается на 0,6% относительно предыдущего закрытия, до 0,7729 доллара за фунт (примерно 450 граммов), или около 1704 долларов за тонну.
С начала недели снижение уже составляет порядка 6,7%, что может быть сильнейшим удешевлением за неделю с марта 2023 года.
За сентябрь стоимость хлопка опустилась на 15,7%.