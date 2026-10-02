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Биржевые цены на сахар в мире выросли на 3,5%
Биржевые цены на сахар в мире выросли на 3,5% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар в мире выросли на 3,5%
Биржевые цены на сахар в мире в пятницу вечером растут на 3,5%, показатель впервые с апреля прошлого года находится выше отметки 19,5 цента за фунт,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:35+0300
2026-10-02T17:35+0300
2026-10-02T17:42+0300
рынок
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в пятницу вечером растут на 3,5%, показатель впервые с апреля прошлого года находится выше отметки 19,5 цента за фунт, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 17.14 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 3,54% относительно предыдущего закрытия - до 19,61 цента за фунт. Выше 19,5 цента показатель находится впервые с 3 апреля 2025 года. Цены на сахар с понедельника подскочили более чем на 11% и могут показать второй подряд недельный рост. По итогам третьего квартала показатель увеличился на 26%.
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рынок
Биржевые цены на сахар в мире выросли на 3,5%
Биржевые цены на сахар в мире впервые с весны 2025 года поднялись выше 19,5 цента за фунт
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в пятницу вечером растут на 3,5%, показатель впервые с апреля прошлого года находится выше отметки 19,5 цента за фунт, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 17.14 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 3,54% относительно предыдущего закрытия - до 19,61 цента за фунт. Выше 19,5 цента показатель находится впервые с 3 апреля 2025 года.
Цены на сахар с понедельника подскочили более чем на 11% и могут показать второй подряд недельный рост. По итогам третьего квартала показатель увеличился на 26%.