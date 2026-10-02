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Цены на кукурузу в сентябре достигли максимальных с 2023 года значений

Цены на кукурузу в сентябре достигли максимальных с 2023 года значений - 02.10.2026, ПРАЙМ

Цены на кукурузу в сентябре достигли максимальных с 2023 года значений

Мировые цены на кукурузу в сентябре поднялись до максимальных с 2023 года значений, стоимость сои достигла рекорда с 2024 года, свидетельствуют данные... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T22:46+0300

2026-10-02T22:46+0300

2026-10-02T22:46+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на кукурузу в сентябре поднялись до максимальных с 2023 года значений, стоимость сои достигла рекорда с 2024 года, свидетельствуют данные Всемирного банка, которые изучило РИА Новости. Так, средняя цена на кукурузу в прошедшем месяце составила 239,6 доллара за тонну, что на 7% выше уровня августа. Значение стало максимальным с июля 2023 года, когда стоимость кукурузы составляла 242,4 доллара. Цена на сою в сентябре в среднем составляла 524 доллара за тонну, увеличившись на 8,7% к предшествующему месяцу. Этот уровень стал максимальным с января 2024 года, когда соя стоила 547 долларов. Кроме того, средняя стоимость сахара в мире в сентябре увеличилась в месячном выражении на 7,9% - до рекордных с марта 2025 года 0,41 доллара за килограмм.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40