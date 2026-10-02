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Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимума с лета - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимума с лета
Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимума с лета - 02.10.2026, ПРАЙМ
Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимума с лета
Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимальных с прошлого лета значений, свидетельствуют данные Всемирного банка, которые изучило РИА Новости. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T22:49+0300
2026-10-02T22:49+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимальных с прошлого лета значений, свидетельствуют данные Всемирного банка, которые изучило РИА Новости. Так, средняя стоимость этого мяса в сентябре составила 6,86 доллара за килограмм, что на 5,8% меньше уровня августа. Значение опустилось на минимальный уровень с августа 2025 года, когда говядина также стоила 6,86 доллара. Средняя стоимость курицы в прошедшем месяце выросла к августу на 7,1% - до 1,81 доллара за килограмм.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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мировая экономика
Мировая экономика
22:49 02.10.2026
 
Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимума с лета

ВБ: цены на говядину в мире в сентябре достигли минимальных с прошлого лета значений

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимальных с прошлого лета значений, свидетельствуют данные Всемирного банка, которые изучило РИА Новости.
Так, средняя стоимость этого мяса в сентябре составила 6,86 доллара за килограмм, что на 5,8% меньше уровня августа. Значение опустилось на минимальный уровень с августа 2025 года, когда говядина также стоила 6,86 доллара.
Средняя стоимость курицы в прошедшем месяце выросла к августу на 7,1% - до 1,81 доллара за килограмм.
 
Мировая экономика
 
 
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