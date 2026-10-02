https://1prime.ru/20261002/tseny-873927739.html

Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимума с лета

Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимума с лета - 02.10.2026, ПРАЙМ

Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимума с лета

Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимальных с прошлого лета значений, свидетельствуют данные Всемирного банка, которые изучило РИА Новости. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T22:49+0300

2026-10-02T22:49+0300

2026-10-02T22:49+0300

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873927739.jpg?1790970566

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Цены на говядину в мире в сентябре достигли минимальных с прошлого лета значений, свидетельствуют данные Всемирного банка, которые изучило РИА Новости. Так, средняя стоимость этого мяса в сентябре составила 6,86 доллара за килограмм, что на 5,8% меньше уровня августа. Значение опустилось на минимальный уровень с августа 2025 года, когда говядина также стоила 6,86 доллара. Средняя стоимость курицы в прошедшем месяце выросла к августу на 7,1% - до 1,81 доллара за килограмм.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика