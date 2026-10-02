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Россия постарается создать в Нигере производства для экспорта продукции

Россия постарается создать в Нигере производства для экспорта продукции - 02.10.2026, ПРАЙМ

Россия постарается создать в Нигере производства для экспорта продукции

Россия постарается сделать все, чтобы в Нигере не только развивалась добыча сырья, но и создавались производства для экспорта продукции, сообщил министр... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T21:39+0300

2026-10-02T21:39+0300

2026-10-02T21:39+0300

россия

нигер

сергей цивилев

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия постарается сделать все, чтобы в Нигере не только развивалась добыча сырья, но и создавались производства для экспорта продукции, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В Ниамее прошло первое заседание Российско-Нигерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Мы постараемся сделать все для того, чтобы развивалось не только направление добычи сырья, но и создание производств на территории страны, чтобы в дальнейшем экспортировалась продукция с более высокой добавленной стоимостью", - сказал Цивилев.

нигер

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россия, нигер, сергей цивилев