https://1prime.ru/20261002/tsivilev-873926336.html
Россия постарается создать в Нигере производства для экспорта продукции
Россия постарается создать в Нигере производства для экспорта продукции - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россия постарается создать в Нигере производства для экспорта продукции
Россия постарается сделать все, чтобы в Нигере не только развивалась добыча сырья, но и создавались производства для экспорта продукции, сообщил министр... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T21:39+0300
2026-10-02T21:39+0300
2026-10-02T21:39+0300
россия
нигер
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873926336.jpg?1790966394
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия постарается сделать все, чтобы в Нигере не только развивалась добыча сырья, но и создавались производства для экспорта продукции, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В Ниамее прошло первое заседание Российско-Нигерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Мы постараемся сделать все для того, чтобы развивалось не только направление добычи сырья, но и создание производств на территории страны, чтобы в дальнейшем экспортировалась продукция с более высокой добавленной стоимостью", - сказал Цивилев.
нигер
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нигер, сергей цивилев
РОССИЯ, НИГЕР, Сергей Цивилев
Россия постарается создать в Нигере производства для экспорта продукции
Цивилев: Россия сделает все, чтобы в Нигере развивались производства для экспорта