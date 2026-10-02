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В ЦСР рассказали о росте турпотока в Арктику - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В ЦСР рассказали о росте турпотока в Арктику
В ЦСР рассказали о росте турпотока в Арктику - 02.10.2026, ПРАЙМ
В ЦСР рассказали о росте турпотока в Арктику
Количество туристических поездок в Арктическую зону России в период с января по август 2026 года выросло на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:42+0300
2026-10-02T13:48+0300
бизнес
туризм
россия
арктика
цср
росстат
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок в Арктическую зону России в период с января по август 2026 года выросло на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 1 миллион поездок, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). "Арктическая зона показывает самые высокие темпы роста - плюс 21,4% туристических поездок, и за 8 месяцев 2026 года цифра практически достигла 1 миллиона (987,1 тысячи)", - выяснили в ЦСР, проанализировав оперативные данные Росстата за восемь месяцев 2026 года. Так, порядка 40,3% турпотока всей Арктической зоны России пришлось на Мурманскую область, при этом количество иностранных туристов в Арктике увеличилось на 30%.
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бизнес, туризм, россия, арктика, цср, росстат
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, АРКТИКА, ЦСР, Росстат
13:42 02.10.2026 (обновлено: 13:48 02.10.2026)
 
В ЦСР рассказали о росте турпотока в Арктику

ЦСР: число турпоездок в Арктическую зону РФ за январь-август выросло более чем на 21,4%

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок в Арктическую зону России в период с января по август 2026 года выросло на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 1 миллион поездок, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"Арктическая зона показывает самые высокие темпы роста - плюс 21,4% туристических поездок, и за 8 месяцев 2026 года цифра практически достигла 1 миллиона (987,1 тысячи)", - выяснили в ЦСР, проанализировав оперативные данные Росстата за восемь месяцев 2026 года.
Так, порядка 40,3% турпотока всей Арктической зоны России пришлось на Мурманскую область, при этом количество иностранных туристов в Арктике увеличилось на 30%.
 
БизнесТуризмРОССИЯАРКТИКАЦСРРосстат
 
 
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