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Турагент назвала причину снижения турпотока в Анталью
Турагент назвала причину снижения турпотока в Анталью - 02.10.2026, ПРАЙМ
Турагент назвала причину снижения турпотока в Анталью
Высокие цены и рост издержек становятся одной из причин снижения туристического потока в Анталью, несмотря на сохранение интереса со стороны ряда ключевых... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:11+0300
2026-10-02T11:11+0300
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АНКАРА, 2 окт – ПРАЙМ. Высокие цены и рост издержек становятся одной из причин снижения туристического потока в Анталью, несмотря на сохранение интереса со стороны ряда ключевых зарубежных рынков, рассказала РИА Новости турагент из Анкары Айшенур Озтекин. По данным тематического портала turizmdays.com, за девять месяцев 2026 года Анталью посетили чуть более 13 миллионов туристов, что на 5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В сентябре турпоток в провинцию также сократился - на 3% в годовом выражении. За месяц Анталью посетили 2,254 миллиона туристов. "Турция теряет часть туристов из-за высоких цен. Для многих путешественников стоимость отдыха становится решающим фактором при выборе направления, и в условиях роста расходов Турции становится сложнее конкурировать с другими странами. При этом по ключевым рынкам, в частности российскому, интерес к отдыху в Турции сохраняется", - рассказала собеседница агентства. Озтекин отметила, что на динамику турпотока влияет совокупность факторов, включая рост стоимости проживания, питания и других туристических услуг, а также изменения валютных курсов. По ее словам, в европейских странах также усиливается восприятие Турции как дорогого туристического направления. "Туристы сегодня гораздо внимательнее сравнивают цены. Если стоимость отдыха в Турции оказывается выше, чем в альтернативных направлениях, это непосредственно отражается на спросе", - подчеркнула турагент. Наибольшую долю иностранных туристов в Анталье по итогам девяти месяцев составили россияне - около 25%. Их количество сохранилось примерно на уровне прошлого года.
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туризм, бизнес, анталья, турция, анкара
Туризм, Бизнес, Анталья, ТУРЦИЯ, Анкара
Турагент назвала причину снижения турпотока в Анталью
Турагент Озтекин: цены и рост издержек снижают турпоток в Анталью
АНКАРА, 2 окт – ПРАЙМ. Высокие цены и рост издержек становятся одной из причин снижения туристического потока в Анталью, несмотря на сохранение интереса со стороны ряда ключевых зарубежных рынков, рассказала РИА Новости турагент из Анкары Айшенур Озтекин.
По данным тематического портала turizmdays.com, за девять месяцев 2026 года Анталью посетили чуть более 13 миллионов туристов, что на 5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В сентябре турпоток в провинцию также сократился - на 3% в годовом выражении. За месяц Анталью посетили 2,254 миллиона туристов.
"Турция теряет часть туристов из-за высоких цен. Для многих путешественников стоимость отдыха становится решающим фактором при выборе направления, и в условиях роста расходов Турции становится сложнее конкурировать с другими странами. При этом по ключевым рынкам, в частности российскому, интерес к отдыху в Турции сохраняется", - рассказала собеседница агентства.
Озтекин отметила, что на динамику турпотока влияет совокупность факторов, включая рост стоимости проживания, питания и других туристических услуг, а также изменения валютных курсов.
По ее словам, в европейских странах также усиливается восприятие Турции как дорогого туристического направления.
"Туристы сегодня гораздо внимательнее сравнивают цены. Если стоимость отдыха в Турции оказывается выше, чем в альтернативных направлениях, это непосредственно отражается на спросе", - подчеркнула турагент.
Наибольшую долю иностранных туристов в Анталье по итогам девяти месяцев составили россияне - около 25%. Их количество сохранилось примерно на уровне прошлого года.