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Украина и ЕС не могут договориться о деньгах на оружие, пишут СМИ

Украина и ЕС не могут договориться о деньгах на оружие, пишут СМИ - 02.10.2026, ПРАЙМ

Украина и ЕС не могут договориться о деньгах на оружие, пишут СМИ

Украина сокращает расходы, чтобы оплатить поставки вооружения, запланированные на начало 2027 года, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью редактора портала... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:24+0300

2026-10-02T12:24+0300

2026-10-02T12:24+0300

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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Украина сокращает расходы, чтобы оплатить поставки вооружения, запланированные на начало 2027 года, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью редактора портала Defence24 Бартоломея Выпартовича.Второй транш ЕС в 3,7 миллиарда евро, который планировалось передать осенью, привязан к выполнению Киевом 12 условий Брюсселя, включая закон о налогообложении международных отправлений на сумму до 150 евро. Еврокомиссия в начале сентября указала на задержки в законодательном процессе со стороны Рады. Для получения средств Украина также обязалась внедрить систему оценки активов, изменить налогообложение доходов с цифровых платформ, адаптировать налоговое законодательство к нормам ЕС, подготовить проект бюджета на 2027–2029 годы и повысить эффективность контроля за госфинансами."Украина сокращает часть расходов, поскольку ждет и никак не может дождаться крупного транша финансовой помощи из бюджета Евросоюза", — отмечает Выпартович.Он подчеркивает, что на фоне проблем с финансированием правительство Украины 28 сентября утвердило новые приоритеты расходов: оборона, пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетников. По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, на финансирование оборонных программ стране не хватает примерно 27 миллиардов долларов. При этом около семи миллиардов долларов планируется изыскать за счет экономии и перераспределения национального бюджета, а также благодаря иностранной помощи."Украинское правительство бьет тревогу: часть средств нужна для предоплаты за поставки вооружения, запланированные на первый квартал 2027 года", — указывает Выпартович.Отдельное требование ЕС — борьба с коррупцией и укрепление независимости НАБУ и САП. Стратегия антикоррупционной политики на 2026–2030 годы до сих пор не принята Радой, а против нее зарегистрированы проекты резолюций об отклонении. Еврокомиссия по-прежнему считает давление на антикоррупционные органы поводом для беспокойства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, ес, мировая экономика, оружие