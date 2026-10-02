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ЕК получила от Украины заверения в отсутствии дефицита финансирования - 02.10.2026, ПРАЙМ
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ЕК получила от Украины заверения в отсутствии дефицита финансирования
ЕК получила от Украины заверения в отсутствии дефицита финансирования - 02.10.2026, ПРАЙМ
ЕК получила от Украины заверения в отсутствии дефицита финансирования
Еврокомиссия получила заверения от Киева в отсутствии дефицита финансирования Украины на 2026 год и продолжит выделять ранее обещанные средства, заявила... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:11+0300
2026-10-02T15:11+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия получила заверения от Киева в отсутствии дефицита финансирования Украины на 2026 год и продолжит выделять ранее обещанные средства, заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. "Мы с удовлетворением услышали заверения в том, что финансового дефицита на этот год нет, поэтому мы продолжим предоставлять средства в соответствии с нашими обязательствами", - сказала Пиньо, отвечая на вопрос о потребностях Киева в финансировании. Накануне Еврокомиссия и Украина по итогам совместной встречи заявили, что определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Киева на 2026 год и подтвердили необходимые шаги для их своевременного выделения. Стороны также договорились ежемесячно проводить встречи для координации финансовой поддержки. В пятницу Еврокомиссия сообщила о перечислении Украине еще 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и обеспечения работы государственного аппарата. По данным ЕК, до конца 2026 года Киеву остаются доступны еще 33,7 миллиарда евро финансовой поддержки при выполнении предусмотренных условий. С 2022 года ЕС и его государства-члены, по данным Еврокомиссии, предоставили Украине в общей сложности 227,4 миллиарда евро поддержки, включая 3,8 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов.
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финансы, мировая экономика, украина, ек, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕК, ЕС
15:11 02.10.2026
 
ЕК получила от Украины заверения в отсутствии дефицита финансирования

Пиньо: ЕК получила заверения от Украины в отсутствии дефицита финансирования на 2026 год

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия получила заверения от Киева в отсутствии дефицита финансирования Украины на 2026 год и продолжит выделять ранее обещанные средства, заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.
"Мы с удовлетворением услышали заверения в том, что финансового дефицита на этот год нет, поэтому мы продолжим предоставлять средства в соответствии с нашими обязательствами", - сказала Пиньо, отвечая на вопрос о потребностях Киева в финансировании.
Накануне Еврокомиссия и Украина по итогам совместной встречи заявили, что определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Киева на 2026 год и подтвердили необходимые шаги для их своевременного выделения. Стороны также договорились ежемесячно проводить встречи для координации финансовой поддержки.
В пятницу Еврокомиссия сообщила о перечислении Украине еще 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и обеспечения работы государственного аппарата. По данным ЕК, до конца 2026 года Киеву остаются доступны еще 33,7 миллиарда евро финансовой поддержки при выполнении предусмотренных условий.
С 2022 года ЕС и его государства-члены, по данным Еврокомиссии, предоставили Украине в общей сложности 227,4 миллиарда евро поддержки, включая 3,8 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАЕКЕС
 
 
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