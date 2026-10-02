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Украина просит США ввести санкции против проекта "Рассвет", пишет Reuters

Украина просит США ввести санкции против проекта "Рассвет", пишет Reuters - 02.10.2026, ПРАЙМ

Украина просит США ввести санкции против проекта "Рассвет", пишет Reuters

Украина призывает Вашингтон ввести санкции против российских структур, которые, по ее утверждению, помогают развивать спутниковую сеть "Рассвет" — отечественную | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:07+0300

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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Украина призывает Вашингтон ввести санкции против российских структур, которые, по ее утверждению, помогают развивать спутниковую сеть "Рассвет" — отечественную альтернативу Starlink, пишет ИноСМИ со ссылкой на Reuters. Об этом заявил исполняющий обязанности посла Украины в США Денис Сеник."Если они запустят „Рассвет“ к концу 2026 года, то смогут в режиме реального времени наводить удары на украинские цели на нашей территории. Если против этих структур не будут введены санкции, реализация программы действительно станет возможной — и это будет переломный момент", — заявил Сеник.По его словам, Киев передаст правительству и Конгрессу США сведения о компаниях и частных лицах, которых обвиняет в содействии проекту. Минфин США призыв пока не прокомментировал. Россия планирует начать эксплуатацию "Рассвета" в 2027 году. Гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков сообщал, что в марте на орбиту вывели первые 16 низкоорбитальных спутников, а их число планируется довести до 900.Сеник также подчеркнул острую потребность Украины примерно в 300 дополнительных перехватчиках Patriot к зиме. По его словам, Россия производит более 100 баллистических ракет в месяц. Кроме того, Киев добивается расширения доступа к Starlink для ударов по пусковым установкам на территории России. На прошлой неделе эту позицию поддержал президент Финляндии Александр Стубб.

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технологии, украина, александр стубб, reuters, икс холдинг, сша, киев, россия