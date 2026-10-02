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Фонд США и Украины заключил первую сделку по минералам - Рейтер - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Фонд США и Украины заключил первую сделку по минералам - Рейтер
Фонд США и Украины заключил первую сделку по минералам - Рейтер - 02.10.2026, ПРАЙМ
Фонд США и Украины заключил первую сделку по минералам - Рейтер
Совместный фонд США и Украины заключил первую сделку по добыче критически важных минералов в рамках соглашения о украинских природных ресурсах, сообщает Reuters | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T22:11+0300
2026-10-02T22:11+0300
мировая экономика
финансы
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Совместный фонд США и Украины заключил первую сделку по добыче критически важных минералов в рамках соглашения о украинских природных ресурсах, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC).Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США в рамках соглашения с Украиной по редкоземельным элементам могут получить практически все, что захотят.По данным публикации, совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил свою первую сделку в сфере критически важных минералов. Общая стоимость проектов фонда может достичь около 70 миллионов долларов, утверждает представитель DFC Конор Коулман.В рамках сделки около 30 миллионов долларов планируется вложить в совместную инвестиционную платформу с украинской BGV Group. На первом этапе она сосредоточится на разработке месторождений на Украине, в том числе редкоземельных металлов, урана, бериллия и циркония.США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50.
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мировая экономика, финансы, украина, сша, дональд трамп
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
22:11 02.10.2026
 
Фонд США и Украины заключил первую сделку по минералам - Рейтер

Cовместный фонд США и Украины заключил первую сделку по добыче минералов

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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Совместный фонд США и Украины заключил первую сделку по добыче критически важных минералов в рамках соглашения о украинских природных ресурсах, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC).
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США в рамках соглашения с Украиной по редкоземельным элементам могут получить практически все, что захотят.
По данным публикации, совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил свою первую сделку в сфере критически важных минералов. Общая стоимость проектов фонда может достичь около 70 миллионов долларов, утверждает представитель DFC Конор Коулман.
В рамках сделки около 30 миллионов долларов планируется вложить в совместную инвестиционную платформу с украинской BGV Group. На первом этапе она сосредоточится на разработке месторождений на Украине, в том числе редкоземельных металлов, урана, бериллия и циркония.
США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50.
 
Мировая экономикаФинансыУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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