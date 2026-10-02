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В "Финуслугах" рассказали о росте ставок по вкладам - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В "Финуслугах" рассказали о росте ставок по вкладам
В "Финуслугах" рассказали о росте ставок по вкладам - 02.10.2026, ПРАЙМ
В "Финуслугах" рассказали о росте ставок по вкладам
Вклады в крупнейших российских банках на год и полтора года стали лидерами роста ставок в третьем квартале, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T18:17+0300
2026-10-02T18:20+0300
финансы
банки
бизнес
вклады
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вклады в крупнейших российских банках на год и полтора года стали лидерами роста ставок в третьем квартале, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, по итогам третьего квартала 2026 года средние ставки по вкладам выросли на всех сроках - от трех месяцев до трех лет. Лидерами прироста стали вклады на год (+0,49 п.п.) и на 1,5 года (+0,69 п.п.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на фоне снижения ключевой ставки в июле до 14% и ее сохранения в сентябре за период с 1 июля по 30 сентября повышение ставок произвели восемь банков (в диапазоне от +0,2 п.п. до +1,45 п.п.), снижение - два (в диапазоне от -0,25% п.п. до -1,75% п.п.). Максимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-20 банках по состоянию на 2 октября достигает 19% (трехмесячный вклад - предложение доступно только для новых клиентов), минимальная - 7% (трехлетний вклад), также говорится в сообщении. Банк России 11 сентября впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.
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финансы, банки, бизнес, вклады
Финансы, Банки, Бизнес, Вклады
18:17 02.10.2026 (обновлено: 18:20 02.10.2026)
 
В "Финуслугах" рассказали о росте ставок по вкладам

"Финуслуги": вклады на год и полтора в России стали лидерами роста ставок в III квартале

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вклады в крупнейших российских банках на год и полтора года стали лидерами роста ставок в третьем квартале, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, по итогам третьего квартала 2026 года средние ставки по вкладам выросли на всех сроках - от трех месяцев до трех лет. Лидерами прироста стали вклады на год (+0,49 п.п.) и на 1,5 года (+0,69 п.п.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на фоне снижения ключевой ставки в июле до 14% и ее сохранения в сентябре за период с 1 июля по 30 сентября повышение ставок произвели восемь банков (в диапазоне от +0,2 п.п. до +1,45 п.п.), снижение - два (в диапазоне от -0,25% п.п. до -1,75% п.п.).
Максимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-20 банках по состоянию на 2 октября достигает 19% (трехмесячный вклад - предложение доступно только для новых клиентов), минимальная - 7% (трехлетний вклад), также говорится в сообщении.
Банк России 11 сентября впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.
 
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