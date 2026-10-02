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ВТБ в сентябре увеличил объем семейной ипотеки более чем в два раза
ВТБ в сентябре увеличил объем семейной ипотеки более чем в два раза - 02.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ в сентябре увеличил объем семейной ипотеки более чем в два раза
Количество и общий объем кредитов семейной ипотеки в ВТБ в сентябре выросли более чем в два раза по сравнению с августом, сообщает пресс-служба банка. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:16+0300
2026-10-02T09:16+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Количество и общий объем кредитов семейной ипотеки в ВТБ в сентябре выросли более чем в два раза по сравнению с августом, сообщает пресс-служба банка.
"В сентябре на фоне грядущих изменений семейной ипотеки активность клиентов значительно увеличилась. В ВТБ и количество, и объем сделок по этой госпрограмме выросли более чем в два раза по сравнению с августом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам сентября клиенты банка заключили свыше 3,4 тысячи договоров по госпрограмме почти на 23 миллиарда рублей. Семейная ипотека заняла 44% в общем числе ипотечных сделок ВТБ, сообщает банк.
Спрос на госпрограмму в сентябре стал вторым по объему и количеству кредитов результатом года после январского пика, когда банк выдал 4,1 тысячи кредитов на 27 миллиардов рублей.
Наибольшую активность проявили жители Москвы и области (более 44% кредитов), Санкт-Петербурга и области (каждый пятый), Татарстан (около 10%).
"Несмотря на летний пик спроса и трехмесячную паузу в модернизации программы, сентябрьские выдачи все-таки превысили результат июня... примерно на 20%. При этом уровень рекордных показателей декабря–января не был достигнут. Новые параметры программы делают ее более адресной — это естественным образом скорректирует темпы выдач", — отметил глава управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
"В то же время мы ожидаем, что совокупный объем ипотечного рынка по итогам года превысит прошлогодний за счет продаж рыночной ипотеки", - заключил он.
Ранее Минфин РФ объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки. Теперь процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальной страны. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья.
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Банки, Недвижимость, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАТАРСТАН, ВТБ, Минфин РФ, Минфин
ВТБ в сентябре увеличил объем семейной ипотеки более чем в два раза
ВТБ в сентябре увеличил число и объем кредитов семейной ипотеки в два раза
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Количество и общий объем кредитов семейной ипотеки в ВТБ в сентябре выросли более чем в два раза по сравнению с августом, сообщает пресс-служба банка.
"В сентябре на фоне грядущих изменений семейной ипотеки активность клиентов значительно увеличилась. В ВТБ и количество, и объем сделок по этой госпрограмме выросли более чем в два раза по сравнению с августом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам сентября клиенты банка заключили свыше 3,4 тысячи договоров по госпрограмме почти на 23 миллиарда рублей. Семейная ипотека заняла 44% в общем числе ипотечных сделок ВТБ, сообщает банк.
Спрос на госпрограмму в сентябре стал вторым по объему и количеству кредитов результатом года после январского пика, когда банк выдал 4,1 тысячи кредитов на 27 миллиардов рублей.
Наибольшую активность проявили жители Москвы и области (более 44% кредитов), Санкт-Петербурга и области (каждый пятый), Татарстан (около 10%).
"Несмотря на летний пик спроса и трехмесячную паузу в модернизации программы, сентябрьские выдачи все-таки превысили результат июня... примерно на 20%. При этом уровень рекордных показателей декабря–января не был достигнут. Новые параметры программы делают ее более адресной — это естественным образом скорректирует темпы выдач", — отметил глава управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
"В то же время мы ожидаем, что совокупный объем ипотечного рынка по итогам года превысит прошлогодний за счет продаж рыночной ипотеки", - заключил он.
Ранее Минфин РФ объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки. Теперь процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальной страны. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья.