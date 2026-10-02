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Приложение ВТБ Мои Инвестиции снова доступно в App Store

Приложение ВТБ Мои Инвестиции снова доступно в App Store - 02.10.2026, ПРАЙМ

Приложение ВТБ Мои Инвестиции снова доступно в App Store

Приложение "ВТБ Мои Инвестиции" снова доступно в App Store под названием Kafario, сообщает пресс-служба банка. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:23+0300

2026-10-02T12:23+0300

2026-10-02T12:23+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Приложение "ВТБ Мои Инвестиции" снова доступно в App Store под названием Kafario, сообщает пресс-служба банка. "Владельцам iPhone снова доступна для скачивания новая версия приложения ВТБ Мои Инвестиции (в App Store доступна под названием Kafario). В ней появился обзор новостей дня на основе искусственного интеллекта, технический анализ на графиках и продвинутый голосовой поиск", - говорится в сообщении. В приложении также появились переводы ценных бумаг через сервис быстрых переводов, отметили в банке. "Для большинства частных инвесторов приложение остается основным рабочим местом, поэтому обновление собрано вокруг ежедневных задач: понять, что происходит на рынке, оценить бумагу, найти нужную функцию... Мы рекомендуем не затягивать с установкой нового приложения, пока его не удалили из App Store", - прокомментировал руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

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