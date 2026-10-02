https://1prime.ru/20261002/vtb-873897721.html
Приложение ВТБ Мои Инвестиции снова доступно в App Store
Приложение ВТБ Мои Инвестиции снова доступно в App Store - 02.10.2026, ПРАЙМ
Приложение ВТБ Мои Инвестиции снова доступно в App Store
Приложение "ВТБ Мои Инвестиции" снова доступно в App Store под названием Kafario, сообщает пресс-служба банка. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:23+0300
2026-10-02T12:23+0300
2026-10-02T12:23+0300
технологии
финансы
банки
втб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873897721.jpg?1790933014
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Приложение "ВТБ Мои Инвестиции" снова доступно в App Store под названием Kafario, сообщает пресс-служба банка.
"Владельцам iPhone снова доступна для скачивания новая версия приложения ВТБ Мои Инвестиции (в App Store доступна под названием Kafario). В ней появился обзор новостей дня на основе искусственного интеллекта, технический анализ на графиках и продвинутый голосовой поиск", - говорится в сообщении.
В приложении также появились переводы ценных бумаг через сервис быстрых переводов, отметили в банке.
"Для большинства частных инвесторов приложение остается основным рабочим местом, поэтому обновление собрано вокруг ежедневных задач: понять, что происходит на рынке, оценить бумагу, найти нужную функцию... Мы рекомендуем не затягивать с установкой нового приложения, пока его не удалили из App Store", - прокомментировал руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, банки, втб
Технологии, Финансы, Банки, ВТБ
Приложение ВТБ Мои Инвестиции снова доступно в App Store
Приложение ВТБ Мои Инвестиции снова доступно в App Store под названием Kafario
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Приложение "ВТБ Мои Инвестиции" снова доступно в App Store под названием Kafario, сообщает пресс-служба банка.
"Владельцам iPhone снова доступна для скачивания новая версия приложения ВТБ Мои Инвестиции (в App Store доступна под названием Kafario). В ней появился обзор новостей дня на основе искусственного интеллекта, технический анализ на графиках и продвинутый голосовой поиск", - говорится в сообщении.
В приложении также появились переводы ценных бумаг через сервис быстрых переводов, отметили в банке.
"Для большинства частных инвесторов приложение остается основным рабочим местом, поэтому обновление собрано вокруг ежедневных задач: понять, что происходит на рынке, оценить бумагу, найти нужную функцию... Мы рекомендуем не затягивать с установкой нового приложения, пока его не удалили из App Store", - прокомментировал руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.