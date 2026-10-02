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В Москве задержали главу Госкомиссии по запасам полезных ископаемых

В Москве задержали главу Госкомиссии по запасам полезных ископаемых - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Москве задержали главу Госкомиссии по запасам полезных ископаемых

Гедндиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в Москве по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в силовых структурах; в... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:57+0300

2026-10-02T13:57+0300

2026-10-02T13:57+0300

общество

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Гедндиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в Москве по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в силовых структурах; в Роснедрах заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам. "Генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что суд в Москве сегодня может избрать фигуранту меру пресечения. "В настоящее время проводятся следственные действия. Роснедра оказывают необходимое содействие правоохранительным органам", - заявили РИА Новости в Роснедрах.

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