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В Москве задержали главу Госкомиссии по запасам полезных ископаемых
В Москве задержали главу Госкомиссии по запасам полезных ископаемых - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Москве задержали главу Госкомиссии по запасам полезных ископаемых
Гедндиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в Москве по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в силовых структурах; в... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:57+0300
2026-10-02T13:57+0300
2026-10-02T13:57+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Гедндиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в Москве по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в силовых структурах; в Роснедрах заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам. "Генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что суд в Москве сегодня может избрать фигуранту меру пресечения. "В настоящее время проводятся следственные действия. Роснедра оказывают необходимое содействие правоохранительным органам", - заявили РИА Новости в Роснедрах.
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общество , россия, москва, роснедра
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Роснедра
В Москве задержали главу Госкомиссии по запасам полезных ископаемых
В Москве задержан глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Шпуров по делу о взятке
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Гедндиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в Москве по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в силовых структурах; в Роснедрах заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам.
"Генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что суд в Москве сегодня может избрать фигуранту меру пресечения.
"В настоящее время проводятся следственные действия. Роснедра оказывают необходимое содействие правоохранительным органам", - заявили РИА Новости в Роснедрах.