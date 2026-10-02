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X5 разместит облигации с переменным купоном на 22,5 млрд руб

X5 разместит облигации с переменным купоном на 22,5 млрд руб - 02.10.2026, ПРАЙМ

X5 разместит облигации с переменным купоном на 22,5 млрд руб

Ритейлер X5 разместит выпуск биржевых облигаций с переменным купоном в объеме 22,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:22+0300

2026-10-02T16:22+0300

2026-10-02T16:30+0300

рынок

x5 retail group

банк россии

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5 разместит выпуск биржевых облигаций с переменным купоном в объеме 22,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия 120 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки на 10-летние облигации серии 003P-22 с офертой через полтора года и ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 октября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, x5 retail group, банк россии