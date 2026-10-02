https://1prime.ru/20261002/yuan-873922859.html
Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился до 12,5 рубля
Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился до 12,5 рубля - 02.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился до 12,5 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,5 рубля, следует из данных... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:07+0300
2026-10-02T19:07+0300
2026-10-02T19:07+0300
рынок
россия
рубль
юань
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873922859.jpg?1790957273
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек и составил 12,5 рубля. Юань за рабочую неделю снизился на 1 копейку. Диапазон колебаний за неделю составил 12,32-12,65 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, рубль, юань, торги, мосбиржа
Рынок, РОССИЯ, рубль, юань, Торги, Мосбиржа
Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился до 12,5 рубля
Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился до 12,5 рубля, но вырос за неделю
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек и составил 12,5 рубля.
Юань за рабочую неделю снизился на 1 копейку. Диапазон колебаний за неделю составил 12,32-12,65 рубля.