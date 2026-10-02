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Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился до 12,5 рубля

Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился до 12,5 рубля - 02.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился до 12,5 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,5 рубля, следует из данных... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:07+0300

2026-10-02T19:07+0300

2026-10-02T19:07+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек и составил 12,5 рубля. Юань за рабочую неделю снизился на 1 копейку. Диапазон колебаний за неделю составил 12,32-12,65 рубля.

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рынок, россия, рубль, юань, торги, мосбиржа