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Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа

Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа - 02.10.2026, ПРАЙМ

Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о потере Европой дешевого российского газа и... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T01:23+0300

2026-10-02T01:23+0300

2026-10-02T01:23+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о потере Европой дешевого российского газа и китайского рынка фразой из советской комедии. "Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать", - написала Захарова в своем Telegram-канале цитату из советской комедии Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Дипломат также напомнила высказывание французского лидера о том, как он "провел этим летом". "Ключевым фактором европейской конкурентоспособности был очень дешевый газ, поступавший из России. Это закончилось в 2022 году. Но нашим основным экспортным рынком был Китай. Это тоже закончилось. Сейчас у Европы наблюдается торговый дефицит с Китаем. Каждый день мы теряем один миллиард евро в торговле с Китаем", - приводит слова Макрона Захарова. По словам президента Франции, еще два года назад несколько стран были чистыми экспортерами, Германия оставалась чистым экспортером в Китай до 2025 года, но "это тоже закончилось - даже для Германии". Макрон сделал эти заявления 29 сентября в Мадриде на встрече со студентами Университета Комплутенсе в рамках государственного визита в Испанию. Президент России Владимир Путин 1 октября на "Валдае" прокомментировал глобальную ситуацию в энергетике и привел в качестве примера нехватку дизельного топлива, заявив, что России его хватает, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций в отношении российских нефти и нефтепродуктов.

китай

франция

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газ, китай, франция, европа, мария захарова, эммануэль макрон, владимир путин, мид рф, мид, валдай