Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/zaharova-873885815.html
Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа
Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа - 02.10.2026, ПРАЙМ
Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о потере Европой дешевого российского газа и... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T01:23+0300
2026-10-02T01:23+0300
газ
китай
франция
европа
мария захарова
эммануэль макрон
владимир путин
мид рф
мид
валдай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873885815.jpg?1790893434
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о потере Европой дешевого российского газа и китайского рынка фразой из советской комедии. "Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать", - написала Захарова в своем Telegram-канале цитату из советской комедии Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Дипломат также напомнила высказывание французского лидера о том, как он "провел этим летом". "Ключевым фактором европейской конкурентоспособности был очень дешевый газ, поступавший из России. Это закончилось в 2022 году. Но нашим основным экспортным рынком был Китай. Это тоже закончилось. Сейчас у Европы наблюдается торговый дефицит с Китаем. Каждый день мы теряем один миллиард евро в торговле с Китаем", - приводит слова Макрона Захарова. По словам президента Франции, еще два года назад несколько стран были чистыми экспортерами, Германия оставалась чистым экспортером в Китай до 2025 года, но "это тоже закончилось - даже для Германии". Макрон сделал эти заявления 29 сентября в Мадриде на встрече со студентами Университета Комплутенсе в рамках государственного визита в Испанию. Президент России Владимир Путин 1 октября на "Валдае" прокомментировал глобальную ситуацию в энергетике и привел в качестве примера нехватку дизельного топлива, заявив, что России его хватает, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций в отношении российских нефти и нефтепродуктов.
китай
франция
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, китай, франция, европа, мария захарова, эммануэль макрон, владимир путин, мид рф, мид, валдай
Газ, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, МИД РФ, МИД, Валдай
01:23 02.10.2026
 
Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа

Захарова прокомментировала слова Макрона о потере Европой дешевого российского газа

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о потере Европой дешевого российского газа и китайского рынка фразой из советской комедии.
"Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать", - написала Захарова в своем Telegram-канале цитату из советской комедии Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".
Дипломат также напомнила высказывание французского лидера о том, как он "провел этим летом".
"Ключевым фактором европейской конкурентоспособности был очень дешевый газ, поступавший из России. Это закончилось в 2022 году. Но нашим основным экспортным рынком был Китай. Это тоже закончилось. Сейчас у Европы наблюдается торговый дефицит с Китаем. Каждый день мы теряем один миллиард евро в торговле с Китаем", - приводит слова Макрона Захарова.
По словам президента Франции, еще два года назад несколько стран были чистыми экспортерами, Германия оставалась чистым экспортером в Китай до 2025 года, но "это тоже закончилось - даже для Германии".
Макрон сделал эти заявления 29 сентября в Мадриде на встрече со студентами Университета Комплутенсе в рамках государственного визита в Испанию.
Президент России Владимир Путин 1 октября на "Валдае" прокомментировал глобальную ситуацию в энергетике и привел в качестве примера нехватку дизельного топлива, заявив, что России его хватает, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций в отношении российских нефти и нефтепродуктов.
 
ГазКИТАЙФРАНЦИЯЕВРОПАМария ЗахароваЭммануэль МакронВладимир ПутинМИД РФМИДВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала