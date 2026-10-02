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Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа
Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа - 02.10.2026, ПРАЙМ
Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о потере Европой дешевого российского газа и... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T01:23+0300
2026-10-02T01:23+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о потере Европой дешевого российского газа и китайского рынка фразой из советской комедии.
"Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать", - написала Захарова в своем Telegram-канале цитату из советской комедии Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".
Дипломат также напомнила высказывание французского лидера о том, как он "провел этим летом".
"Ключевым фактором европейской конкурентоспособности был очень дешевый газ, поступавший из России. Это закончилось в 2022 году. Но нашим основным экспортным рынком был Китай. Это тоже закончилось. Сейчас у Европы наблюдается торговый дефицит с Китаем. Каждый день мы теряем один миллиард евро в торговле с Китаем", - приводит слова Макрона Захарова.
По словам президента Франции, еще два года назад несколько стран были чистыми экспортерами, Германия оставалась чистым экспортером в Китай до 2025 года, но "это тоже закончилось - даже для Германии".
Макрон сделал эти заявления 29 сентября в Мадриде на встрече со студентами Университета Комплутенсе в рамках государственного визита в Испанию.
Президент России Владимир Путин 1 октября на "Валдае" прокомментировал глобальную ситуацию в энергетике и привел в качестве примера нехватку дизельного топлива, заявив, что России его хватает, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций в отношении российских нефти и нефтепродуктов.
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газ, китай, франция, европа, мария захарова, эммануэль макрон, владимир путин, мид рф, мид, валдай
Газ, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, МИД РФ, МИД, Валдай
Захарова ответила на слова Макрона о потере Европой российского газа
Захарова прокомментировала слова Макрона о потере Европой дешевого российского газа
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о потере Европой дешевого российского газа и китайского рынка фразой из советской комедии.
"Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать", - написала Захарова в своем Telegram-канале цитату из советской комедии Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".
Дипломат также напомнила высказывание французского лидера о том, как он "провел этим летом".
"Ключевым фактором европейской конкурентоспособности был очень дешевый газ, поступавший из России. Это закончилось в 2022 году. Но нашим основным экспортным рынком был Китай. Это тоже закончилось. Сейчас у Европы наблюдается торговый дефицит с Китаем. Каждый день мы теряем один миллиард евро в торговле с Китаем", - приводит слова Макрона Захарова.
По словам президента Франции, еще два года назад несколько стран были чистыми экспортерами, Германия оставалась чистым экспортером в Китай до 2025 года, но "это тоже закончилось - даже для Германии".
Макрон сделал эти заявления 29 сентября в Мадриде на встрече со студентами Университета Комплутенсе в рамках государственного визита в Испанию.
Президент России Владимир Путин 1 октября на "Валдае" прокомментировал глобальную ситуацию в энергетике и привел в качестве примера нехватку дизельного топлива, заявив, что России его хватает, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций в отношении российских нефти и нефтепродуктов.