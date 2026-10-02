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Россия собрала более 126 миллионов тонн зерна

Россия собрала более 126 миллионов тонн зерна - 02.10.2026, ПРАЙМ

Россия собрала более 126 миллионов тонн зерна

Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании, собрано более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:55+0300

2026-10-02T13:55+0300

2026-10-02T13:55+0300

сельское хозяйство

россия

дмитрий патрушев

урожай

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании, собрано более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. "Мы плавно переходим к завершающей стадии уборочной кампании. На сегодня зерновые обмолочены с 90% площадей. И собрано больше 126 миллионов тонн", - сказал Патрушев на совещании о ходе сезонных полевых работ в 2026 году.Он подчеркнул, что урожайность по большинству культур в России в 2026 году выше прошлогодней. Так, сбор зерновых ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн, масличных — 35 миллионов тонн."Озимый сев прошел так называемый экватор. Его площадь превысила половину от запланированной. Но, несмотря на это, прошу руководство регионов с большим вниманием контролировать динамику осеннего сева. Особенно это касается зерновой группы", - отметил Патрушев.Вице-премьер добавил, что правительство формирует дополнительный набор мер поддержки российских аграриев.Он напомнил, что правительство уже выделило порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование транспортировки продукции из основных зернопроизводящих регионов, а также до конца года приостановило уплату экспортной пошлины на зерновые и зафиксировало на уровне августа верхнюю планку вывозной таможенной пошлины на растительное масло и шрот.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев, урожай