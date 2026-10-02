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Россияне перестали считать жилье лучшим активом для инвестиций - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне перестали считать жилье лучшим активом для инвестиций
Россияне перестали считать жилье лучшим активом для инвестиций - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россияне перестали считать жилье лучшим активом для инвестиций
Россияне перестали считать жилье наиболее перспективным инструментом для инвестиций, говорится в исследовании "СберИнвестиций", имеющемся в распоряжении РИА... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:55+0300
2026-10-02T10:55+0300
недвижимость
финансы
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне перестали считать жилье наиболее перспективным инструментом для инвестиций, говорится в исследовании "СберИнвестиций", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. "Россияне больше не воспринимают жилую недвижимость как безусловно перспективный инвестиционный инструмент: наиболее востребованным и прибыльным в ближайшие десять лет ее назвали 3,8% респондентов", - рассказал представитель компании, добавив, что каждый второй опрошенный затруднился сказать, какой сегмент лучший для инвестиций. Наибольший интерес, согласно исследованию, у потенциальных инвесторов вызывают склады и логистические объекты - этот сегмент назвали перспективным 12,1% респондентов. Чаще всего ему отдавали предпочтение жители Ульяновска (28%), Хабаровска (27%) и Кирова (25%). Также инвесторы, по данным "СберИнвестиций", интересуются торговой недвижимостью (11,4%). Чаще всего за этот формат голосовали жители Севастополя (22%), Тольятти (18%) и Казани (17%). "Перспективы гостиниц и апартаментов выше всего оценили жители Самары (18%), Краснодара (14%) и Ярославля (13%). Офисы чаще называли в Новокузнецке и Омске – по 14%, а также в Саратове (12%). Менее понятными для массовой аудитории остаются центры обработки данных: максимальная доля ответов в пользу этого варианта была зафиксирована в Кирове (5%), Барнауле и Пензе (по 4%)", - отметил собеседник агентства. Еще опрос показал, что вложениям в недвижимость через ЗПИФы в основном препятствует нехватка знаний об этом инструменте инвестиций (33,5%). При этом опрошенные отметили возможность начать с суммы, значительно меньшей стоимости отдельного объекта (37,4%), качественный подбор недвижимости (36,2%), регулярные выплаты от арендного потока (14,7%). Исследование проводилось к инвестиционному форуму "СберИнвестиций" "Настоящее – будущее". В нем приняли участие более 7 тысяч респондентов из 37 городов России с населением свыше 500 тысяч человек.
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недвижимость, финансы
Недвижимость, Финансы
10:55 02.10.2026
 
Россияне перестали считать жилье лучшим активом для инвестиций

"СберИнвестиции": россияне больше не считают жилье лучшим активом для инвестиций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне перестали считать жилье наиболее перспективным инструментом для инвестиций, говорится в исследовании "СберИнвестиций", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
"Россияне больше не воспринимают жилую недвижимость как безусловно перспективный инвестиционный инструмент: наиболее востребованным и прибыльным в ближайшие десять лет ее назвали 3,8% респондентов", - рассказал представитель компании, добавив, что каждый второй опрошенный затруднился сказать, какой сегмент лучший для инвестиций.
Наибольший интерес, согласно исследованию, у потенциальных инвесторов вызывают склады и логистические объекты - этот сегмент назвали перспективным 12,1% респондентов. Чаще всего ему отдавали предпочтение жители Ульяновска (28%), Хабаровска (27%) и Кирова (25%).
Также инвесторы, по данным "СберИнвестиций", интересуются торговой недвижимостью (11,4%). Чаще всего за этот формат голосовали жители Севастополя (22%), Тольятти (18%) и Казани (17%).
"Перспективы гостиниц и апартаментов выше всего оценили жители Самары (18%), Краснодара (14%) и Ярославля (13%). Офисы чаще называли в Новокузнецке и Омске – по 14%, а также в Саратове (12%). Менее понятными для массовой аудитории остаются центры обработки данных: максимальная доля ответов в пользу этого варианта была зафиксирована в Кирове (5%), Барнауле и Пензе (по 4%)", - отметил собеседник агентства.
Еще опрос показал, что вложениям в недвижимость через ЗПИФы в основном препятствует нехватка знаний об этом инструменте инвестиций (33,5%). При этом опрошенные отметили возможность начать с суммы, значительно меньшей стоимости отдельного объекта (37,4%), качественный подбор недвижимости (36,2%), регулярные выплаты от арендного потока (14,7%).
Исследование проводилось к инвестиционному форуму "СберИнвестиций" "Настоящее – будущее". В нем приняли участие более 7 тысяч респондентов из 37 городов России с населением свыше 500 тысяч человек.
 
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