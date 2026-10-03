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Назван способ продлить работу смартфона без жесткой экономии энергии

Назван способ продлить работу смартфона без жесткой экономии энергии - 03.10.2026, ПРАЙМ

Назван способ продлить работу смартфона без жесткой экономии энергии

Смартфоны с батареями на 7–10 тысяч мА·ч перестали быть экзотикой, а производители все чаще обещают "до трех дней" автономной работы. Однако, как рассказал... | 03.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-03T02:02+0300

2026-10-03T02:02+0300

2026-10-03T02:02+0300

эксклюзив

технологии

зарядка смартфона

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МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Смартфоны с батареями на 7–10 тысяч мА·ч перестали быть экзотикой, а производители все чаще обещают "до трех дней" автономной работы. Однако, как рассказал агентству "Прайм" руководитель центра по исследованию и тестированию оборудования МегаФона Александр Джакония, количество миллиампер-часов само по себе не говорит о том, как долго телефон продержится без розетки.Миллиампер-часы описывают лишь запас электрического заряда. Если бы батареи на 10 тысяч и 5 тысяч мА·ч питали один и тот же смартфон при одинаковой нагрузке, разница во времени работы была бы существенной."Но на практике мы сравниваем разные устройства — с разными экранами, процессорами, настройками и привычками владельцев", - говорит Джакония.По его словам, у смартфона нет постоянного расхода заряда. Пока экран выключен — это один режим нагрузки, а навигация, видеосъемка или игры — совсем другой. На автономность влияют яркость и частота обновления экрана, фоновые приложения, передача данных и даже качество связи: в зоне слабого сигнала устройство тратит дополнительную энергию на поиск сети.Обещанные "до трех дней" тоже требуют расшифровки. Производитель получает эту цифру в конкретном сценарии испытаний с заданным набором действий и временем работы экрана. Три календарных дня такого использования не равны 72 часам непрерывного видео или навигации. Это не лукавство, а результат в определенных условиях — и его стоит сравнить со своим обычным днем.Эксперт поясняет, что новые кремний-углеродные аккумуляторы позволяют увеличить емкость без заметного роста физических размеров батареи. Это полезное улучшение, но оно не отменяет расход энергии экраном и другими компонентами. Мощность зарядки в ваттах показывает лишь скорость восполнения заряда, а не то, сколько часов после проработает телефон.Цена смартфона и емкость его батареи напрямую не связаны. Например, Samsung Galaxy A36 с 5000 мА·ч и памятью 8/256 ГБ стоит примерно 24–28 тысяч рублей, а realme P4 Power с 10 001 мА·ч и такой же памятью — 29–32 тысячи. Обратный пример: realme C85 Pro с 7000 мА·ч предлагали за 20–25 тысяч рублей, а realme 16 Pro+ с той же емкостью — за 50–54 тысячи. Цену формируют экран, процессор, камеры и другие характеристики.Продлить работу смартфона можно без жесткого энергосбережения. Достаточно включить автоматическую регулировку яркости и сократить время до блокировки экрана. "Полезно также заглянуть в раздел "Батарея" и ограничить фоновую работу редко используемых приложений, сохранив обычный режим для тех, от которых нужны уведомления. Экономит заряд и подключение к стабильному Wi-Fi вместо мобильной сети", - заключает Джакония.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, технологии, зарядка смартфона