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Названо главное правило для хорошей кредитной истории

Названо главное правило для хорошей кредитной истории - 04.10.2026, ПРАЙМ

Названо главное правило для хорошей кредитной истории

Хорошая кредитная история не формируется в один момент — она является результатом того, как заемщик исполнял прошлые обязательства, сколько кредитов у него... | 04.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-04T02:02+0300

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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Хорошая кредитная история не формируется в один момент — она является результатом того, как заемщик исполнял прошлые обязательства, сколько кредитов у него сейчас и насколько обдуманно он берет на себя новые финансовые обязательства. Как пояснила агентству "Прайм" заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, базовый принцип прост: нужно брать только те обязательства, которые реально погашать без чрезмерного давления на собственный бюджет.Фундаментом положительной кредитной истории выступают своевременные и полные платежи. Банки, микрофинансовые организации и прочие кредиторы направляют в бюро кредитных историй информацию об оформленных займах, величине долга, сроках и фактическом внесении средств."В истории фиксируется, как заемщик обслуживает долг, придерживается ли графика, допускает ли просрочки и полностью ли закрывает обязательства. Регулярные платежи без нарушений свидетельствуют о платежной дисциплине", — отмечает Фрумина.Главная причина ухудшения кредитной истории — просрочки. Они появляются не только из-за нехватки средств, но и по невнимательности: человек забыл о дате платежа, внес слишком маленькую сумму или не учел время зачисления перевода. Даже незначительный непогашенный остаток может превратиться в просроченную задолженность. Убрать плохую кредитную историю или заменить ее на лучшую нельзя, поэтому так важно следить за своевременностью и полнотой платежей.Сам факт наличия нескольких активных кредитов на кредитную историю не влияет. Но крупная задолженность способна уменьшить шансы на одобрение нового займа, даже если платежи вносились вовремя. Не говорит о надежности заемщика и отсутствие кредитной истории — просто у банка слишком мало данных о том, как человек выполняет обязательства. Решение принимается с учетом доходов, текущей долговой нагрузки и других обстоятельств.Эксперт советует не отправлять сразу множество заявок в разные кредитные организации. Частые обращения за кредитом могут отражаться в кредитной истории и приниматься во внимание при оценке финансового поведения. Прежде чем подавать заявку, стоит сравнить условия нескольких предложений и обратиться лишь в ту организацию, чей продукт подходит лучше всего.Кредитную историю стоит время от времени проверять. В ней могут быть ошибки или устаревшие сведения — например, информация о непогашенном обязательстве, которое уже давно полностью закрыто. Узнать, в каких БКИ хранится кредитная история, можно через Госуслуги, а затем запросить отчет в конкретном бюро. Два раза в год отчет в каждом бюро предоставляется бесплатно.Если в отчете найдены неточности, нужно направить обращение в бюро кредитных историй для их исправления. Начинать формировать кредитную историю можно с небольшого займа — при условии своевременного выполнения всех обязательств по нему. "Такой подход помогает постепенно создать положительный кредитный профиль без лишнего риска для личного бюджета", — подытоживает Фрумина.

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