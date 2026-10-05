https://1prime.ru/20261005/aeroflot-873946167.html
"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку
"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку
Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов по маршруту Москва - Баку до 17 полетов в неделю, сообщил перевозчик. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:38+0300
2026-10-05T13:38+0300
2026-10-05T13:38+0300
бизнес
россия
москва
баку
азербайджан
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873946167.jpg?1791196702
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов по маршруту Москва - Баку до 17 полетов в неделю, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" на период зимнего расписания увеличит частоту полетов в Баку с 14 до 17 рейсов в неделю. Начиная с 25 октября авиакомпания будет выполнять три дополнительных рейса в столицу Азербайджана: по четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Сейчас "Аэрофлот" выполняет собственные рейсы из Москвы в Баку, а также в Гянджу. За 9 месяцев 2026 года на рейсах между Москвой и городами Азербайджана перевезено 245 тысяч пассажиров, рассказали в авиакомпании.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
москва
баку
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, баку, азербайджан, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Баку, АЗЕРБАЙДЖАН, Аэрофлот
"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку
"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов по маршруту Москва — Баку до 17 в неделю
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов по маршруту Москва - Баку до 17 полетов в неделю, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" на период зимнего расписания увеличит частоту полетов в Баку с 14 до 17 рейсов в неделю. Начиная с 25 октября авиакомпания будет выполнять три дополнительных рейса в столицу Азербайджана: по четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Сейчас "Аэрофлот" выполняет собственные рейсы из Москвы в Баку, а также в Гянджу. За 9 месяцев 2026 года на рейсах между Москвой и городами Азербайджана перевезено 245 тысяч пассажиров, рассказали в авиакомпании.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".