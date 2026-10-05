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"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку

"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку - 05.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку

Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов по маршруту Москва - Баку до 17 полетов в неделю, сообщил перевозчик. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:38+0300

2026-10-05T13:38+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов по маршруту Москва - Баку до 17 полетов в неделю, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" на период зимнего расписания увеличит частоту полетов в Баку с 14 до 17 рейсов в неделю. Начиная с 25 октября авиакомпания будет выполнять три дополнительных рейса в столицу Азербайджана: по четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Сейчас "Аэрофлот" выполняет собственные рейсы из Москвы в Баку, а также в Гянджу. За 9 месяцев 2026 года на рейсах между Москвой и городами Азербайджана перевезено 245 тысяч пассажиров, рассказали в авиакомпании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

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