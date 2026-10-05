Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/aeroflot-873946167.html
"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку
"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку
Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов по маршруту Москва - Баку до 17 полетов в неделю, сообщил перевозчик. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:38+0300
2026-10-05T13:38+0300
бизнес
россия
москва
баку
азербайджан
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873946167.jpg?1791196702
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов по маршруту Москва - Баку до 17 полетов в неделю, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" на период зимнего расписания увеличит частоту полетов в Баку с 14 до 17 рейсов в неделю. Начиная с 25 октября авиакомпания будет выполнять три дополнительных рейса в столицу Азербайджана: по четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Сейчас "Аэрофлот" выполняет собственные рейсы из Москвы в Баку, а также в Гянджу. За 9 месяцев 2026 года на рейсах между Москвой и городами Азербайджана перевезено 245 тысяч пассажиров, рассказали в авиакомпании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
москва
баку
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, баку, азербайджан, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Баку, АЗЕРБАЙДЖАН, Аэрофлот
13:38 05.10.2026
 
"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов в Баку

"Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов по маршруту Москва — Баку до 17 в неделю

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 октября увеличит число рейсов по маршруту Москва - Баку до 17 полетов в неделю, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" на период зимнего расписания увеличит частоту полетов в Баку с 14 до 17 рейсов в неделю. Начиная с 25 октября авиакомпания будет выполнять три дополнительных рейса в столицу Азербайджана: по четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Сейчас "Аэрофлот" выполняет собственные рейсы из Москвы в Баку, а также в Гянджу. За 9 месяцев 2026 года на рейсах между Москвой и городами Азербайджана перевезено 245 тысяч пассажиров, рассказали в авиакомпании.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАБакуАЗЕРБАЙДЖАНАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала