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Аэропорт на севере Англии закроется из-за забастовки работников - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт на севере Англии закроется из-за забастовки работников
Аэропорт на севере Англии закроется из-за забастовки работников - 05.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт на севере Англии закроется из-за забастовки работников
Международный аэропорт "Лидс-Брэдфорд", который обслуживает север Англии, закроется на два дня из-за забастовки работников, объявил в понедельник ведущий... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:01+0300
2026-10-05T17:01+0300
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ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Лидс-Брэдфорд", который обслуживает север Англии, закроется на два дня из-за забастовки работников, объявил в понедельник ведущий профсоюз страны Unite. "Аэропорт "Лидс-Брэдфорд" закроется из-за забастовки почти 130 сотрудников, которые требуют повышения заработной платы. Бастовать будут авиадиспетчеры, сотрудники службы по работе с клиентами, сотрудники службы безопасности и уборщики", - говорится в заявлении профсоюза. Забастовка пройдет с утра 16 октября до утра 18 октября. В это время аэропорт будет полностью закрыт. Отмечается, что у многих работников в прошлом году истек четырехлетний коллективный договор, после чего заплата сотрудников начала отставать от зарплат коллег в других аэропортах страны. "Лидс-Брэдфорд" обслуживает около 4,5 миллионов пассажиров в год. Из аэропорта осуществляются рейсы по популярным туристическим направлениям, включая Аликанте, Тенерифе и Анталью.
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бизнес, англия, анталья
Бизнес, Англия, Анталья
17:01 05.10.2026
 
Аэропорт на севере Англии закроется из-за забастовки работников

Международный аэропорт "Лидс-Брэдфорд" закроется на два дня из-за забастовки работников

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ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Лидс-Брэдфорд", который обслуживает север Англии, закроется на два дня из-за забастовки работников, объявил в понедельник ведущий профсоюз страны Unite.
"Аэропорт "Лидс-Брэдфорд" закроется из-за забастовки почти 130 сотрудников, которые требуют повышения заработной платы. Бастовать будут авиадиспетчеры, сотрудники службы по работе с клиентами, сотрудники службы безопасности и уборщики", - говорится в заявлении профсоюза.
Забастовка пройдет с утра 16 октября до утра 18 октября. В это время аэропорт будет полностью закрыт.
Отмечается, что у многих работников в прошлом году истек четырехлетний коллективный договор, после чего заплата сотрудников начала отставать от зарплат коллег в других аэропортах страны.
"Лидс-Брэдфорд" обслуживает около 4,5 миллионов пассажиров в год. Из аэропорта осуществляются рейсы по популярным туристическим направлениям, включая Аликанте, Тенерифе и Анталью.
 
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