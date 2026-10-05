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Аэропорт на севере Англии закроется из-за забастовки работников

Аэропорт на севере Англии закроется из-за забастовки работников - 05.10.2026, ПРАЙМ

Аэропорт на севере Англии закроется из-за забастовки работников

Международный аэропорт "Лидс-Брэдфорд", который обслуживает север Англии, закроется на два дня из-за забастовки работников, объявил в понедельник ведущий... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:01+0300

2026-10-05T17:01+0300

2026-10-05T17:01+0300

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ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Лидс-Брэдфорд", который обслуживает север Англии, закроется на два дня из-за забастовки работников, объявил в понедельник ведущий профсоюз страны Unite. "Аэропорт "Лидс-Брэдфорд" закроется из-за забастовки почти 130 сотрудников, которые требуют повышения заработной платы. Бастовать будут авиадиспетчеры, сотрудники службы по работе с клиентами, сотрудники службы безопасности и уборщики", - говорится в заявлении профсоюза. Забастовка пройдет с утра 16 октября до утра 18 октября. В это время аэропорт будет полностью закрыт. Отмечается, что у многих работников в прошлом году истек четырехлетний коллективный договор, после чего заплата сотрудников начала отставать от зарплат коллег в других аэропортах страны. "Лидс-Брэдфорд" обслуживает около 4,5 миллионов пассажиров в год. Из аэропорта осуществляются рейсы по популярным туристическим направлениям, включая Аликанте, Тенерифе и Анталью.

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