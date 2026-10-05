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В Афганистане завершили строительство дороги, связывающей страну с Китаем - 05.10.2026, ПРАЙМ
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В Афганистане завершили строительство дороги, связывающей страну с Китаем
В Афганистане завершили строительство дороги, связывающей страну с Китаем - 05.10.2026, ПРАЙМ
В Афганистане завершили строительство дороги, связывающей страну с Китаем
Власти Афганистана в понедельник официально объявили о завершении строительства и вводе в эксплуатацию стратегической дороги, связывающей страну с Китаем через... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:41+0300
2026-10-05T18:45+0300
мировая экономика
афганистан
китай
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Власти Афганистана в понедельник официально объявили о завершении строительства и вводе в эксплуатацию стратегической дороги, связывающей страну с Китаем через труднопроходимый Ваханский коридор в провинции Бадахшан. "Гравийный путепровод длиной более 121 километра проходит от пограничного уезда Бургал через высокогорную долину Вахджир к китайской границе... На церемонии инаугурации проекта присутствовали министр восстановления и развития сельских районов Абдул Латиф Мансур, губернатор провинции Бадахшан Рахматулла Наджиб и ряд других высокопоставленных чиновников", - сообщает афганский информационный портал Alemarah. Как сообщил порталу заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат, во время реализации проекта в труднодоступной горной местности помимо дорожного полотна было уложено 66 крупных водоотводных труб, построено четыре крупных моста, а также возведено в общей сложности примерно 4 тысячи квадратных метров подпорных стен. Согласно информации министерства восстановления и развития сельских районов, дорога шириной от 7 до 10 метров, соединяющая Афганистан с Китаем, была построена в два этапа и обошлась государственной казне в 365 миллионов афгани (5,661 миллиона долларов). Специалисты подчеркивают, что проходящая по суровому высокогорному Ваханскому коридору новая дорога имеет стратегическое значение для обеих стран, так как раньше межгосударственная торговля осуществлялась преимущественно через третьи страны, что приводило к росту издержек и увеличению сроков транспортировки контейнеров. Ранее бывший посол КНР в Кабуле Чжао Син заявлял, что новая дорога может стать триггером бурного развития как торговых отношений с государством-соседом, так и экономических преобразований для самого Афганистана. С началом эксплуатации новой дороги Афганистан сможет играть роль важнейшего регионального коридора, связывающего государства Средней Азии с КНР, отмечает Alemarah.
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мировая экономика, афганистан, китай, кнр
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, КИТАЙ, КНР
18:41 05.10.2026 (обновлено: 18:45 05.10.2026)
 
В Афганистане завершили строительство дороги, связывающей страну с Китаем

Власти Афганистана объявили о завершении строительства дороги, связывающей страну с Китаем

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Власти Афганистана в понедельник официально объявили о завершении строительства и вводе в эксплуатацию стратегической дороги, связывающей страну с Китаем через труднопроходимый Ваханский коридор в провинции Бадахшан.
"Гравийный путепровод длиной более 121 километра проходит от пограничного уезда Бургал через высокогорную долину Вахджир к китайской границе... На церемонии инаугурации проекта присутствовали министр восстановления и развития сельских районов Абдул Латиф Мансур, губернатор провинции Бадахшан Рахматулла Наджиб и ряд других высокопоставленных чиновников", - сообщает афганский информационный портал Alemarah.
Как сообщил порталу заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат, во время реализации проекта в труднодоступной горной местности помимо дорожного полотна было уложено 66 крупных водоотводных труб, построено четыре крупных моста, а также возведено в общей сложности примерно 4 тысячи квадратных метров подпорных стен.
Согласно информации министерства восстановления и развития сельских районов, дорога шириной от 7 до 10 метров, соединяющая Афганистан с Китаем, была построена в два этапа и обошлась государственной казне в 365 миллионов афгани (5,661 миллиона долларов).
Специалисты подчеркивают, что проходящая по суровому высокогорному Ваханскому коридору новая дорога имеет стратегическое значение для обеих стран, так как раньше межгосударственная торговля осуществлялась преимущественно через третьи страны, что приводило к росту издержек и увеличению сроков транспортировки контейнеров.
Ранее бывший посол КНР в Кабуле Чжао Син заявлял, что новая дорога может стать триггером бурного развития как торговых отношений с государством-соседом, так и экономических преобразований для самого Афганистана.
С началом эксплуатации новой дороги Афганистан сможет играть роль важнейшего регионального коридора, связывающего государства Средней Азии с КНР, отмечает Alemarah.
 
Мировая экономикаАФГАНИСТАНКИТАЙКНР
 
 
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