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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86%, следует из данных Московской биржи. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T19:09+0300
2026-10-05T19:09+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2319,57 пункта.
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Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86%
По данным Мосбиржи, рынок акций за основную сессию вырос на 1,86 процента