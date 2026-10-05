https://1prime.ru/20261005/aktsii-873961746.html

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86% - 05.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86%, следует из данных Московской биржи. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T19:09+0300

2026-10-05T19:09+0300

2026-10-05T19:09+0300

акции

рынок

россия

мосбиржа

торги

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873961746.jpg?1791216560

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,86%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2319,57 пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, россия, мосбиржа, торги