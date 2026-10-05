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Акционеры ЮГК избрали новый состав совета директоров - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Акционеры ЮГК избрали новый состав совета директоров
Акционеры ЮГК избрали новый состав совета директоров - 05.10.2026, ПРАЙМ
Акционеры ЮГК избрали новый состав совета директоров
Акционеры ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) избрали новый состав совета директоров, сообщила компания. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:10+0300
2026-10-05T17:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873956213.jpg?1791209459
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) избрали новый состав совета директоров, сообщила компания. "Об избрании членов совета директоров общества… Голосов "за"… 99,9969%", - сказано в сообщении. Имена вошедших в совет директоров не раскрываются. Кроме того, в рамках собрания акционеров были переизбраны члены ревизионной комиссии. В июне АО "БТС - Мост холдинг", принадлежащее бизнесмену Руслану Байсарову, стало владельцем 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото", который ранее принадлежал другому бизнесмену - Константину Струкову. Позже золотодобывающие предприятие сменило название на группу компаний (ГК) "БТС-Золото".
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
17:10 05.10.2026
 
Акционеры ЮГК избрали новый состав совета директоров

Акционеры ЮГК избрали новый состав совета директоров

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) избрали новый состав совета директоров, сообщила компания.
"Об избрании членов совета директоров общества… Голосов "за"… 99,9969%", - сказано в сообщении.
Имена вошедших в совет директоров не раскрываются.
Кроме того, в рамках собрания акционеров были переизбраны члены ревизионной комиссии.
В июне АО "БТС - Мост холдинг", принадлежащее бизнесмену Руслану Байсарову, стало владельцем 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото", который ранее принадлежал другому бизнесмену - Константину Струкову. Позже золотодобывающие предприятие сменило название на группу компаний (ГК) "БТС-Золото".
 
 
 
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