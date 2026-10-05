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Алиханов оценил сотрудничество российских компаний с зарубежными партнерами

Алиханов оценил сотрудничество российских компаний с зарубежными партнерами - 05.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов оценил сотрудничество российских компаний с зарубежными партнерами

Сотрудничество российских компаний с иностранными партнерами способствует научному развитию в области биотехнологий, рассказал журналистам глава Минпромторга... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:36+0300

2026-10-05T15:36+0300

2026-10-05T15:36+0300

технологии

россия

антон алиханов

минпромторг

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество российских компаний с иностранными партнерами способствует научному развитию в области биотехнологий, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Биопрома". "Мы всегда приветствуем любое сотрудничество наших отечественных производителей с дружественными странами. Это в первую очередь способствует трансферу технологий и научному развитию, что оказывает существенное влияние на развитие отечественных биотехнологий", - сказал министр. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, антон алиханов, минпромторг