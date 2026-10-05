https://1prime.ru/20261005/alihanov-873952496.html
Алиханов оценил сотрудничество российских компаний с зарубежными партнерами
Алиханов оценил сотрудничество российских компаний с зарубежными партнерами - 05.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов оценил сотрудничество российских компаний с зарубежными партнерами
Сотрудничество российских компаний с иностранными партнерами способствует научному развитию в области биотехнологий, рассказал журналистам глава Минпромторга... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:36+0300
2026-10-05T15:36+0300
2026-10-05T15:36+0300
технологии
россия
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873952496.jpg?1791203818
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество российских компаний с иностранными партнерами способствует научному развитию в области биотехнологий, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Биопрома".
"Мы всегда приветствуем любое сотрудничество наших отечественных производителей с дружественными странами. Это в первую очередь способствует трансферу технологий и научному развитию, что оказывает существенное влияние на развитие отечественных биотехнологий", - сказал министр.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, антон алиханов, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов оценил сотрудничество российских компаний с зарубежными партнерами
Алиханов: сотрудничество с иностранными партнерами способствует развитию биотехнологий
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество российских компаний с иностранными партнерами способствует научному развитию в области биотехнологий, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Биопрома".
"Мы всегда приветствуем любое сотрудничество наших отечественных производителей с дружественными странами. Это в первую очередь способствует трансферу технологий и научному развитию, что оказывает существенное влияние на развитие отечественных биотехнологий", - сказал министр.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".