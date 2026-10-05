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Алиханов рассказал об экспортных продуктах биоэкономики - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал об экспортных продуктах биоэкономики
Алиханов рассказал об экспортных продуктах биоэкономики - 05.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал об экспортных продуктах биоэкономики
Российские продукты биоэкономики, такие как закваски, аминокислоты и пробиотики, активно продвигаются на экспортных рынках, востребованность таких товаров... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:37+0300
2026-10-05T15:37+0300
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антон алиханов
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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Российские продукты биоэкономики, такие как закваски, аминокислоты и пробиотики, активно продвигаются на экспортных рынках, востребованность таких товаров связана с тем, что они позволяют снизить себестоимость производства мяса, молока, рыбы, хлеба и других продуктов, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Биопрома". "Эти товары востребованы, потому что позволяют снизить себестоимость производства мяса, молока, рыбы, хлеба и пищевых ингредиентов. Российские поставщики дополнительно выигрывают за счет относительно низкой стоимости зернового сырья, энергии и ряда производственных ресурсов", - сказал министр об экспортных продуктах биоэкономики России. На экспортных рынках активно продвигаются российские кормовые ферменты, пробиотики и закваски, аминокислоты, кормовые белки и концентраты, а также другие продукты. После сокращения доступа на рынки Европы отечественные компании активнее выходят в Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и другие страны Персидского залива, страны СНГ, государства Африки и страны Латинской Америки, отметил он. "Для биотехнологий особенно перспективны рынки, где растет производство продуктов питания, животноводство, аквакультура и фармацевтика, но еще недостаточно развиты собственные технологические цепочки. К числу таких направлений относятся Азия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка", - добавил Алиханов.
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РОССИЯ, АФРИКА, ЕВРОПА, КИТАЙ, Антон Алиханов, Минпромторг, СНГ
15:37 05.10.2026
 
Алиханов рассказал об экспортных продуктах биоэкономики

Глава Минпромторга Алиханов: продукты биоэкономики востребованы на экспортных рынках

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Российские продукты биоэкономики, такие как закваски, аминокислоты и пробиотики, активно продвигаются на экспортных рынках, востребованность таких товаров связана с тем, что они позволяют снизить себестоимость производства мяса, молока, рыбы, хлеба и других продуктов, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Биопрома".
"Эти товары востребованы, потому что позволяют снизить себестоимость производства мяса, молока, рыбы, хлеба и пищевых ингредиентов. Российские поставщики дополнительно выигрывают за счет относительно низкой стоимости зернового сырья, энергии и ряда производственных ресурсов", - сказал министр об экспортных продуктах биоэкономики России.
На экспортных рынках активно продвигаются российские кормовые ферменты, пробиотики и закваски, аминокислоты, кормовые белки и концентраты, а также другие продукты. После сокращения доступа на рынки Европы отечественные компании активнее выходят в Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и другие страны Персидского залива, страны СНГ, государства Африки и страны Латинской Америки, отметил он.
"Для биотехнологий особенно перспективны рынки, где растет производство продуктов питания, животноводство, аквакультура и фармацевтика, но еще недостаточно развиты собственные технологические цепочки. К числу таких направлений относятся Азия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка", - добавил Алиханов.
 
РОССИЯАФРИКАЕВРОПАКИТАЙАнтон АлихановМинпромторгСНГ
 
 
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