https://1prime.ru/20261005/alihanov-873952653.html

Алиханов рассказал об экспортных продуктах биоэкономики

Алиханов рассказал об экспортных продуктах биоэкономики - 05.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал об экспортных продуктах биоэкономики

Российские продукты биоэкономики, такие как закваски, аминокислоты и пробиотики, активно продвигаются на экспортных рынках, востребованность таких товаров... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:37+0300

2026-10-05T15:37+0300

2026-10-05T15:37+0300

россия

африка

европа

китай

антон алиханов

минпромторг

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873952653.jpg?1791203823

ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Российские продукты биоэкономики, такие как закваски, аминокислоты и пробиотики, активно продвигаются на экспортных рынках, востребованность таких товаров связана с тем, что они позволяют снизить себестоимость производства мяса, молока, рыбы, хлеба и других продуктов, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Биопрома". "Эти товары востребованы, потому что позволяют снизить себестоимость производства мяса, молока, рыбы, хлеба и пищевых ингредиентов. Российские поставщики дополнительно выигрывают за счет относительно низкой стоимости зернового сырья, энергии и ряда производственных ресурсов", - сказал министр об экспортных продуктах биоэкономики России. На экспортных рынках активно продвигаются российские кормовые ферменты, пробиотики и закваски, аминокислоты, кормовые белки и концентраты, а также другие продукты. После сокращения доступа на рынки Европы отечественные компании активнее выходят в Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и другие страны Персидского залива, страны СНГ, государства Африки и страны Латинской Америки, отметил он. "Для биотехнологий особенно перспективны рынки, где растет производство продуктов питания, животноводство, аквакультура и фармацевтика, но еще недостаточно развиты собственные технологические цепочки. К числу таких направлений относятся Азия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка", - добавил Алиханов.

африка

европа

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, африка, европа, китай, антон алиханов, минпромторг, снг