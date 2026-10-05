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Банк России включил в реестр операторов сервиса рассрочки "Ньюпэй"
Банк России включил в реестр операторов сервиса рассрочки "Ньюпэй" - 05.10.2026, ПРАЙМ
Банк России включил в реестр операторов сервиса рассрочки "Ньюпэй"
Банк России включил в реестр операторов сервиса рассрочки дочернюю компанию Яндекса - "Ньюпэй", следует из сообщения на сайте регулятора. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:34+0300
2026-10-05T12:34+0300
2026-10-05T12:34+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Банк России включил в реестр операторов сервиса рассрочки дочернюю компанию Яндекса - "Ньюпэй", следует из сообщения на сайте регулятора.
"Банк России 2 октября 2026 года принял решение внести в реестр операторов сервиса рассрочки сведения о юридическом лице: Общество с ограниченной ответственностью "НЬЮПЭЙ", в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", - говорится в сообщении.
Согласно данным ЕГРЮЛ, "Яндекс" стал владельцем компании "Ньюпэй" 28 ноября.
Всего в реестр операторов рассрочки, согласно данным ЦБ, входит теперь 21 оператор.
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технологии, финансы, банки, банк россии, яндекс
Технологии, Финансы, Банки, Банк России, Яндекс
Банк России включил в реестр операторов сервиса рассрочки "Ньюпэй"
ЦБ включил в реестр операторов сервиса рассрочки дочернюю компанию Яндекса "Ньюпэй"
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Банк России включил в реестр операторов сервиса рассрочки дочернюю компанию Яндекса - "Ньюпэй", следует из сообщения на сайте регулятора.
"Банк России 2 октября 2026 года принял решение внести в реестр операторов сервиса рассрочки сведения о юридическом лице: Общество с ограниченной ответственностью "НЬЮПЭЙ", в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", - говорится в сообщении.
Согласно данным ЕГРЮЛ, "Яндекс" стал владельцем компании "Ньюпэй" 28 ноября.
Всего в реестр операторов рассрочки, согласно данным ЦБ, входит теперь 21 оператор.