https://1prime.ru/20261005/bioekonomika-873948719.html

В России утвердили стратегию развития биоэкономики до 2036 года

В России утвердили стратегию развития биоэкономики до 2036 года - 05.10.2026, ПРАЙМ

В России утвердили стратегию развития биоэкономики до 2036 года

Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:30+0300

2026-10-05T14:30+0300

2026-10-05T15:32+0300

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Прежде всего, у нас появился долгосрочный ориентир, имея в виду стратегию развития биоэкономики, которая утверждена прямо в преддверии нашего форума", - сказал Мантуров в ходе форума "Биопром". Первый вице-премьер перечислил и основные приоритеты стратегии. "Ее основные приоритеты касаются укрепления собственной технологической базы, глубокой переработки биоресурсов, создания новых рынков и расширения применения биотехнологий в традиционных отраслях", - сообщил Мантуров. Он подчеркнул, что по этим направлениям уже работают сотни российских предприятий и организаций. "За девять месяцев текущего года по линии биоэкономики выпуск продукции увеличился на 3%. Пока темпы скромные, но по мере реализации нацпроекта они должны нарастать", - сказал Мантуров."Прежде всего, за счет масштабирования выпуска ферментов и аминокислот, кормовых белков, полимеров и материалов из возобновляемого сырья. А также удобрений, средств биологической защиты растений, биотоплива и продуктов переработки органических отходов", - указал он.Первый вице-премьер России добавил, что в России стоит выстраивать полные производственные цепочки. В национальном проекте по биоэкономике выделено 36 таких приоритетных продуктовых цепочек."Почти по 80% из них мы уже определили какие технологии, компетенции и производственные мощности у нас есть, а какие звенья еще предстоит создать", - подчеркнул Мантуров.Он назвал обеспечение спроса на продукцию биоэкономики одной из актуальных задач России в данной отрасли. "Здесь необходимо шире использовать возможности национального режима, а по отдельным направлениям меры регулирования импорта. Это позволит предприятиям понимать перспективный объем рынка и принимать решения о запуске новых производств", - сказал Мантуров.По словам первого вице-премьера, главное ограничение в области биоэкономики на сегодня касается промышленного освоения лабораторных разработок."Работа в этом направлении уже развернута. В частности, в текущем году заключены соглашения о создании пяти центров инженерных разработок на базе университетов. Принципиально важно, что каждый из них создается вместе с индустриальным партнером", - добавил Мантуров.Он отметил, что это даст возможность решать прикладные задачи предприятий и быстрее внедрять новые технологии.В начале сентября представитель Минпромторга сообщал, что стратегия развития биоэкономики России до 2036 года внесена на рассмотрение в правительство и ее утверждение ожидается в ближайшее время. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027-2029 годах планируется в объеме около 12 миллиардов рублей. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

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россия, денис мантуров, минпромторг