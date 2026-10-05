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Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются - 05.10.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются
Основные фондовые индексы Европы открывают новую неделю и преимущественно опускаются из-за снижения интереса мировых инвесторов вследствие роста доходности... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:05+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы открывают новую неделю и преимущественно опускаются из-за снижения интереса мировых инвесторов вследствие роста доходности облигаций, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.41 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,25% относительно предыдущего закрытия, до 10 488,25 пункта, французский CAC 40 падает на 1,02%, до 7 817,03 пункта, немецкий DAX снижается на 0,1%, до 25 205,32 пункта. "Европа сейчас в немилости у инвесторов, "охотники за облигациями " внимательно следят за развитием событий в еврозоне", - комментирует агентству Блумберг ситуацию директор по исследованиям XTB Кэтлин Брукс (Kathleen Brooks). При этом в явных отстающих французский индекс CAC 40, поскольку его снижению способствуют акции Schneider Electric, которые подают в цене на 9,85%. В понедельник французская компания сообщила, что приобретает американскую PTC Inc. за 22,6 миллиарда долларов. Кроме того, инвесторы обращают внимание на то, что около половины французов выступили против принятия запланированного властями бюджета на будущий год, предусматривающего экономию 54 миллиардов евро посредством, в том числе, сокращения жилищных пособий, следует из результатов исследования компании You Gov для портала Huff Post, опубликованного в воскресенье. Ранее глава минфина Франции Ролан Лескюр признал, что власти не смогут достичь поставленной цели снизить дефицит бюджета до 5%, из-за чего предложенный бюджет на 2027 год будет содержать меры экономии на 54 миллиарда евро. При этом по данным S&amp;P Global за сентябрь, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны вырос до 53,1 пункта с уровня августа в 52 пункта.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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рынок, торги, индексы, европа, франция, dax, schneider electric
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, DAX, Schneider Electric
14:05 05.10.2026 (обновлено: 14:10 05.10.2026)
 
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются

французский CAC 40 и немецкий DAX снижаются на фоне роста доходности облигаций

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы открывают новую неделю и преимущественно опускаются из-за снижения интереса мировых инвесторов вследствие роста доходности облигаций, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.41 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,25% относительно предыдущего закрытия, до 10 488,25 пункта, французский CAC 40 падает на 1,02%, до 7 817,03 пункта, немецкий DAX снижается на 0,1%, до 25 205,32 пункта.
"Европа сейчас в немилости у инвесторов, "охотники за облигациями " внимательно следят за развитием событий в еврозоне", - комментирует агентству Блумберг ситуацию директор по исследованиям XTB Кэтлин Брукс (Kathleen Brooks).
При этом в явных отстающих французский индекс CAC 40, поскольку его снижению способствуют акции Schneider Electric, которые подают в цене на 9,85%. В понедельник французская компания сообщила, что приобретает американскую PTC Inc. за 22,6 миллиарда долларов.
Кроме того, инвесторы обращают внимание на то, что около половины французов выступили против принятия запланированного властями бюджета на будущий год, предусматривающего экономию 54 миллиардов евро посредством, в том числе, сокращения жилищных пособий, следует из результатов исследования компании You Gov для портала Huff Post, опубликованного в воскресенье.
Ранее глава минфина Франции Ролан Лескюр признал, что власти не смогут достичь поставленной цели снизить дефицит бюджета до 5%, из-за чего предложенный бюджет на 2027 год будет содержать меры экономии на 54 миллиарда евро.
При этом по данным S&P Global за сентябрь, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны вырос до 53,1 пункта с уровня августа в 52 пункта.
 
РынокТоргиИндексыЕВРОПАФРАНЦИЯDAXSchneider Electric
 
 
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