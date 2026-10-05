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Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного
Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного - 05.10.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного
Московская биржа проведет 4 ноября торги на фондовом и срочном рынках в формате дополнительной торговой сессии выходного дня, на валютном рынке торгов не будет, | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:14+0300
2026-10-05T17:16+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873956593.jpg?1791209775
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Московская биржа проведет 4 ноября торги на фондовом и срочном рынках в формате дополнительной торговой сессии выходного дня, на валютном рынке торгов не будет, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа сообщает о регламенте проведения торгов в ноябре 2026 года. 4 ноября – праздничный день, торги на фондовом и срочном рынках проводятся в формате дополнительной торговой сессии выходного дня (ДСВД)", - говорится в сообщении. При этом в выходные дни 28 и 29 ноября торги проводиться не будут, также сообщает торговая площадка. В остальные рабочие дни ноября торги на рынках биржи будут осуществляться по стандартному расписанию, напоминает она. Ранее Московская биржа анонсировала, что в праздничный день 4 ноября валютные торги проводиться не будут.
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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рынок, торги
Рынок, Торги
17:14 05.10.2026 (обновлено: 17:16 05.10.2026)
 
Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного

Московская биржа 4 ноября проведет торги на фондовом и срочном рынках в формате выходного

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Московская биржа проведет 4 ноября торги на фондовом и срочном рынках в формате дополнительной торговой сессии выходного дня, на валютном рынке торгов не будет, следует из сообщения торговой площадки.
"Московская биржа сообщает о регламенте проведения торгов в ноябре 2026 года. 4 ноября – праздничный день, торги на фондовом и срочном рынках проводятся в формате дополнительной торговой сессии выходного дня (ДСВД)", - говорится в сообщении.
При этом в выходные дни 28 и 29 ноября торги проводиться не будут, также сообщает торговая площадка. В остальные рабочие дни ноября торги на рынках биржи будут осуществляться по стандартному расписанию, напоминает она.
Ранее Московская биржа анонсировала, что в праздничный день 4 ноября валютные торги проводиться не будут.
 
РынокТорги
 
 
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