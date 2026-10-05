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Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного

Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного - 05.10.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного

Московская биржа проведет 4 ноября торги на фондовом и срочном рынках в формате дополнительной торговой сессии выходного дня, на валютном рынке торгов не будет, | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:14+0300

2026-10-05T17:14+0300

2026-10-05T17:16+0300

рынок

торги

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Московская биржа проведет 4 ноября торги на фондовом и срочном рынках в формате дополнительной торговой сессии выходного дня, на валютном рынке торгов не будет, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа сообщает о регламенте проведения торгов в ноябре 2026 года. 4 ноября – праздничный день, торги на фондовом и срочном рынках проводятся в формате дополнительной торговой сессии выходного дня (ДСВД)", - говорится в сообщении. При этом в выходные дни 28 и 29 ноября торги проводиться не будут, также сообщает торговая площадка. В остальные рабочие дни ноября торги на рынках биржи будут осуществляться по стандартному расписанию, напоминает она. Ранее Московская биржа анонсировала, что в праздничный день 4 ноября валютные торги проводиться не будут.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги