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Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного
Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного - 05.10.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного
Московская биржа проведет 4 ноября торги на фондовом и срочном рынках в формате дополнительной торговой сессии выходного дня, на валютном рынке торгов не будет, | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:14+0300
2026-10-05T17:14+0300
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рынок
торги
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Московская биржа проведет 4 ноября торги на фондовом и срочном рынках в формате дополнительной торговой сессии выходного дня, на валютном рынке торгов не будет, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа сообщает о регламенте проведения торгов в ноябре 2026 года. 4 ноября – праздничный день, торги на фондовом и срочном рынках проводятся в формате дополнительной торговой сессии выходного дня (ДСВД)", - говорится в сообщении. При этом в выходные дни 28 и 29 ноября торги проводиться не будут, также сообщает торговая площадка. В остальные рабочие дни ноября торги на рынках биржи будут осуществляться по стандартному расписанию, напоминает она. Ранее Московская биржа анонсировала, что в праздничный день 4 ноября валютные торги проводиться не будут.
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рынок, торги
Мосбиржа 4 ноября проведет торги в формате выходного
Московская биржа 4 ноября проведет торги на фондовом и срочном рынках в формате выходного
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Московская биржа проведет 4 ноября торги на фондовом и срочном рынках в формате дополнительной торговой сессии выходного дня, на валютном рынке торгов не будет, следует из сообщения торговой площадки.
"Московская биржа сообщает о регламенте проведения торгов в ноябре 2026 года. 4 ноября – праздничный день, торги на фондовом и срочном рынках проводятся в формате дополнительной торговой сессии выходного дня (ДСВД)", - говорится в сообщении.
При этом в выходные дни 28 и 29 ноября торги проводиться не будут, также сообщает торговая площадка. В остальные рабочие дни ноября торги на рынках биржи будут осуществляться по стандартному расписанию, напоминает она.
Ранее Московская биржа анонсировала, что в праздничный день 4 ноября валютные торги проводиться не будут.