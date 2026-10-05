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Британия намерена ввести импортные пошлины на китайские электромобили

Британия намерена ввести импортные пошлины на китайские электромобили - 05.10.2026, ПРАЙМ

Британия намерена ввести импортные пошлины на китайские электромобили

Британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили, пишет издание Times. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T01:16+0300

2026-10-05T01:16+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили, пишет издание Times. Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз призвал Лондон повысить пошлины на китайские автомобили под угрозой применения в отношении Британии торговых барьеров. "Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили", - говорится в публикации издания. По его данным, британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занимается разработкой потенциальных пошлин на фоне опасений, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам. В конце мая газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем и опасается экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.

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бизнес, мировая экономика, китай, лондон, европа, ес, financial times, new york times