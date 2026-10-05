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Британия намерена ввести импортные пошлины на китайские электромобили
Британия намерена ввести импортные пошлины на китайские электромобили - 05.10.2026, ПРАЙМ
Британия намерена ввести импортные пошлины на китайские электромобили
Британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили, пишет издание Times. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T01:16+0300
2026-10-05T01:16+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили, пишет издание Times.
Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз призвал Лондон повысить пошлины на китайские автомобили под угрозой применения в отношении Британии торговых барьеров.
"Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили", - говорится в публикации издания.
По его данным, британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занимается разработкой потенциальных пошлин на фоне опасений, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам.
В конце мая газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем и опасается экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.
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бизнес, мировая экономика, китай, лондон, европа, ес, financial times, new york times
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, ЛОНДОН, ЕВРОПА, ЕС, Financial Times, New York Times
Британия намерена ввести импортные пошлины на китайские электромобили
Times: Британия намерена ввести импортные пошлины на китайские электромобили
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Британские власти намерены ввести импортные пошлины на китайские электромобили, пишет издание Times.
Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз призвал Лондон повысить пошлины на китайские автомобили под угрозой применения в отношении Британии торговых барьеров.
"Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили", - говорится в публикации издания.
По его данным, британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занимается разработкой потенциальных пошлин на фоне опасений, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам.
В конце мая газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем и опасается экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.