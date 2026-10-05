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Возвращение Британии в ЕС может увеличить приток мигрантов, пишет Telegraph - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Возвращение Британии в ЕС может увеличить приток мигрантов, пишет Telegraph
Возвращение Британии в ЕС может увеличить приток мигрантов, пишет Telegraph - 05.10.2026, ПРАЙМ
Возвращение Британии в ЕС может увеличить приток мигрантов, пишет Telegraph
Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов в страну на 214 тысяч в год к 2030 году, сообщает издание Telegraph со ссылкой на... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:07+0300
2026-10-05T14:07+0300
мировая экономика
великобритания
ес
мигранты
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ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов в страну на 214 тысяч в год к 2030 году, сообщает издание Telegraph со ссылкой на исследование партии Reform UK. "Возвращение в ЕС в 2028 году, при условии восстановления миграционных потоков в течение трех лет, приведет к тому, что к 2030 году чистая миграция увеличится примерно на 214 тысяч человек в год по сравнению со сценарием, в котором Великобритания остается за пределами ЕС", - говорится в материале. С помощью моделирования аналитики рассчитали, каким был бы чистый прирост мигрантов (разница между въехавшими и выехавшими) в 2021-2025 года, если бы Brexit не случился. В модели были учтены повышенный приток мигрантов из стран ЕС и пониженный приток из стран вне блока. Согласно расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов составил бы примерно на 204 тысячи человек больше, чем в реальности. Затем аналитики применили эту же модель к периоду 2026-2030 годов. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства.
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мировая экономика, великобритания, ес, мигранты
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, Мигранты
14:07 05.10.2026
 
Возвращение Британии в ЕС может увеличить приток мигрантов, пишет Telegraph

Telegraph: возвращение Британии в ЕС может увеличить приток мигрантов на 214 тысяч в год

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ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов в страну на 214 тысяч в год к 2030 году, сообщает издание Telegraph со ссылкой на исследование партии Reform UK.
"Возвращение в ЕС в 2028 году, при условии восстановления миграционных потоков в течение трех лет, приведет к тому, что к 2030 году чистая миграция увеличится примерно на 214 тысяч человек в год по сравнению со сценарием, в котором Великобритания остается за пределами ЕС", - говорится в материале.
С помощью моделирования аналитики рассчитали, каким был бы чистый прирост мигрантов (разница между въехавшими и выехавшими) в 2021-2025 года, если бы Brexit не случился. В модели были учтены повышенный приток мигрантов из стран ЕС и пониженный приток из стран вне блока. Согласно расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов составил бы примерно на 204 тысячи человек больше, чем в реальности. Затем аналитики применили эту же модель к периоду 2026-2030 годов.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства.
 
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