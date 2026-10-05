https://1prime.ru/20261005/britaniya-873947597.html

Возвращение Британии в ЕС может увеличить приток мигрантов, пишет Telegraph

Возвращение Британии в ЕС может увеличить приток мигрантов, пишет Telegraph - 05.10.2026, ПРАЙМ

Возвращение Британии в ЕС может увеличить приток мигрантов, пишет Telegraph

Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов в страну на 214 тысяч в год к 2030 году, сообщает издание Telegraph со ссылкой на... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:07+0300

2026-10-05T14:07+0300

2026-10-05T14:07+0300

мировая экономика

великобритания

ес

мигранты

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873947597.jpg?1791198424

ЛОНДОН, 5 окт - ПРАЙМ. Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов в страну на 214 тысяч в год к 2030 году, сообщает издание Telegraph со ссылкой на исследование партии Reform UK. "Возвращение в ЕС в 2028 году, при условии восстановления миграционных потоков в течение трех лет, приведет к тому, что к 2030 году чистая миграция увеличится примерно на 214 тысяч человек в год по сравнению со сценарием, в котором Великобритания остается за пределами ЕС", - говорится в материале. С помощью моделирования аналитики рассчитали, каким был бы чистый прирост мигрантов (разница между въехавшими и выехавшими) в 2021-2025 года, если бы Brexit не случился. В модели были учтены повышенный приток мигрантов из стран ЕС и пониженный приток из стран вне блока. Согласно расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов составил бы примерно на 204 тысячи человек больше, чем в реальности. Затем аналитики применили эту же модель к периоду 2026-2030 годов. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства.

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания, ес, мигранты