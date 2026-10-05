https://1prime.ru/20261005/chislo-873960617.html

Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек

Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек - 05.10.2026, ПРАЙМ

Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек

Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек, из них 9,5 миллиона получали доход в прошлом году, говорится в презентации... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:41+0300

2026-10-05T18:41+0300

2026-10-05T18:41+0300

россия

общество

даниил егоров

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873960617.jpg?1791214913

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек, из них 9,5 миллиона получали доход в прошлом году, говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова, представленной в Совфеде. Согласно данным, по состоянию на 1 сентября в России было зарегистрировано 17,4 миллиона самозанятых. Из них 9,5 миллиона человек получали доходы в прошлом году. При этом 6,5 миллиона самозанятых в прошлом году совмещали самозанятость с трудовыми отношениями, а 4,4 миллиона человек получали доход только как самозанятые. Эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится в России с 1 января 2019 по 31 декабря 2028 года, при этом в течение всего десятилетнего периода не допускается повышение налоговых ставок или снижение предельного размера дохода для самозанятых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , даниил егоров, фнс россии