Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/chislo-873960617.html
Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек
Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек - 05.10.2026, ПРАЙМ
Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек
Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек, из них 9,5 миллиона получали доход в прошлом году, говорится в презентации... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:41+0300
2026-10-05T18:41+0300
россия
общество
даниил егоров
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873960617.jpg?1791214913
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек, из них 9,5 миллиона получали доход в прошлом году, говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова, представленной в Совфеде. Согласно данным, по состоянию на 1 сентября в России было зарегистрировано 17,4 миллиона самозанятых. Из них 9,5 миллиона человек получали доходы в прошлом году. При этом 6,5 миллиона самозанятых в прошлом году совмещали самозанятость с трудовыми отношениями, а 4,4 миллиона человек получали доход только как самозанятые. Эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится в России с 1 января 2019 по 31 декабря 2028 года, при этом в течение всего десятилетнего периода не допускается повышение налоговых ставок или снижение предельного размера дохода для самозанятых.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , даниил егоров, фнс россии
РОССИЯ, Общество , Даниил Егоров, ФНС России
18:41 05.10.2026
 
Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек

Глава ФНС Егоров: число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек, из них 9,5 миллиона получали доход в прошлом году, говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова, представленной в Совфеде.
Согласно данным, по состоянию на 1 сентября в России было зарегистрировано 17,4 миллиона самозанятых. Из них 9,5 миллиона человек получали доходы в прошлом году.
При этом 6,5 миллиона самозанятых в прошлом году совмещали самозанятость с трудовыми отношениями, а 4,4 миллиона человек получали доход только как самозанятые.
Эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится в России с 1 января 2019 по 31 декабря 2028 года, при этом в течение всего десятилетнего периода не допускается повышение налоговых ставок или снижение предельного размера дохода для самозанятых.
 
РОССИЯОбществоДаниил ЕгоровФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала