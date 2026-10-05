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Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек
Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек - 05.10.2026, ПРАЙМ
Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек
Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек, из них 9,5 миллиона получали доход в прошлом году, говорится в презентации... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:41+0300
2026-10-05T18:41+0300
2026-10-05T18:41+0300
россия
общество
даниил егоров
фнс россии
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек, из них 9,5 миллиона получали доход в прошлом году, говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова, представленной в Совфеде.
Согласно данным, по состоянию на 1 сентября в России было зарегистрировано 17,4 миллиона самозанятых. Из них 9,5 миллиона человек получали доходы в прошлом году.
При этом 6,5 миллиона самозанятых в прошлом году совмещали самозанятость с трудовыми отношениями, а 4,4 миллиона человек получали доход только как самозанятые.
Эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится в России с 1 января 2019 по 31 декабря 2028 года, при этом в течение всего десятилетнего периода не допускается повышение налоговых ставок или снижение предельного размера дохода для самозанятых.
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россия, общество , даниил егоров, фнс россии
РОССИЯ, Общество , Даниил Егоров, ФНС России
Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек
Глава ФНС Егоров: число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек, из них 9,5 миллиона получали доход в прошлом году, говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова, представленной в Совфеде.
Согласно данным, по состоянию на 1 сентября в России было зарегистрировано 17,4 миллиона самозанятых. Из них 9,5 миллиона человек получали доходы в прошлом году.
При этом 6,5 миллиона самозанятых в прошлом году совмещали самозанятость с трудовыми отношениями, а 4,4 миллиона человек получали доход только как самозанятые.
Эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится в России с 1 января 2019 по 31 декабря 2028 года, при этом в течение всего десятилетнего периода не допускается повышение налоговых ставок или снижение предельного размера дохода для самозанятых.