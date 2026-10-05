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Доходность US Treasuries впервые с весны 2002 года поднялась выше 5,7% - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Доходность US Treasuries впервые с весны 2002 года поднялась выше 5,7%
Доходность US Treasuries впервые с весны 2002 года поднялась выше 5,7% - 05.10.2026, ПРАЙМ
Доходность US Treasuries впервые с весны 2002 года поднялась выше 5,7%
Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в понедельник впервые с весны 2002 года поднялись выше уровня 5,7%, следует из данных торгов. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T22:52+0300
2026-10-05T22:52+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в понедельник впервые с весны 2002 года поднялись выше уровня 5,7%, следует из данных торгов. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 22.28 мск росла до 5,669% с уровня прошлого закрытия в 5,63%. Ранее в ходе торгов понедельника показатель впервые с 16 мая 2002 года поднимался выше отметки 5,7%.
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192
40
192
40
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рынок, сша
Рынок, США
22:52 05.10.2026
 
Доходность US Treasuries впервые с весны 2002 года поднялась выше 5,7%

Доходность тридцатилетних гособлигаций США впервые с весны 2002 года поднялась выше 5,7%

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в понедельник впервые с весны 2002 года поднялись выше уровня 5,7%, следует из данных торгов.
Доходность тридцатилетних US Treasuries на 22.28 мск росла до 5,669% с уровня прошлого закрытия в 5,63%.
Ранее в ходе торгов понедельника показатель впервые с 16 мая 2002 года поднимался выше отметки 5,7%.
 
РынокСША
 
 
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