https://1prime.ru/20261005/dohodnost-873965938.html

Доходность US Treasuries впервые с весны 2002 года поднялась выше 5,7%

Доходность US Treasuries впервые с весны 2002 года поднялась выше 5,7% - 05.10.2026, ПРАЙМ

Доходность US Treasuries впервые с весны 2002 года поднялась выше 5,7%

Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в понедельник впервые с весны 2002 года поднялись выше уровня 5,7%, следует из данных торгов. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T22:52+0300

2026-10-05T22:52+0300

2026-10-05T22:52+0300

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873965938.jpg?1791229945

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в понедельник впервые с весны 2002 года поднялись выше уровня 5,7%, следует из данных торгов. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 22.28 мск росла до 5,669% с уровня прошлого закрытия в 5,63%. Ранее в ходе торгов понедельника показатель впервые с 16 мая 2002 года поднимался выше отметки 5,7%.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша