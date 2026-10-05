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Внебиржевой курс доллара вырос до 85 рублей впервые с 24 сентября

Внебиржевой курс доллара вырос до 85 рублей впервые с 24 сентября - 05.10.2026, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара вырос до 85 рублей впервые с 24 сентября

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся до 85 рублей - впервые с 24 сентября, следует из данных торгов. | 05.10.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся до 85 рублей - впервые с 24 сентября, следует из данных торгов. К 12.37 мск курс доллара подскочил на 1,1 рубля относительно предыдущего закрытия - до 84,9 рубля. А минутами ранее он повышался до 85 рублей. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 9.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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рынок, торги