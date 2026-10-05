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Официальный курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен

Официальный курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен - 05.10.2026, ПРАЙМ

Официальный курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен

Официальный курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен, свидетельствуют данные национального банка страны (НБУ). | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:29+0300

2026-10-05T17:29+0300

2026-10-05T17:29+0300

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Официальный курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен, свидетельствуют данные национального банка страны (НБУ). Согласно данным на сайте нацбанка, регулятор установил на 6 октября курс на уровне 45,02 гривны за доллар. В понедельник курс был на уровне 44,9 гривны. В начале января украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар.

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