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Эксперт объяснила значение фразы "кто не рискует, тот не пьет шампанского" - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт объяснила значение фразы "кто не рискует, тот не пьет шампанского"
Эксперт объяснила значение фразы "кто не рискует, тот не пьет шампанского" - 05.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснила значение фразы "кто не рискует, тот не пьет шампанского"
Фраза "Кто не рискует, тот не пьет шампанского", возможно, родилась в середине XVIII века среди французских производителей этого игристого напитка, когда... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T12:34+0300
2026-10-05T13:18+0300
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АБРАУ-ДЮРСО, 5 окт - ПРАЙМ. Фраза "Кто не рискует, тот не пьет шампанского", возможно, родилась в середине XVIII века среди французских производителей этого игристого напитка, когда бутылки часто взрывались прямо в руках рабочих, нанося им серьезные увечья, рассказала РИА Новости архивариус винного дома "Абрау-Дюрсо" Елена Петрова. "Самая опасная работа при производстве шампанского у дегоржера - рабочего, который открывает бутылки, в горлышке которой скопился осадок, чтобы под давлением углекислого газа вытолкнуть его наружу", - сказала она. Таким образом, мастер, по ее словам, следит, чтобы шампанское оставалось прозрачным, а потери напитка были минимальными. "Бутылки для шампанского в середине XVIII века не были достаточно прочными и нередко взрывались во время этой процедуры в руках рабочих, нанося им тяжелые увечья. Работников таких можно было узнать по шрамам на лице, отсутствию глаза или пальцев. Возможно, так и появилась фраза, мол, "кто не рискует, тот не пьет шампанского", - объяснила собеседница агентства. Петрова также добавила, что на крупных производствах этот процесс сегодня выполняют машины, но на некоторых винодельнях до сих пор востребован ручной дегоржер. "Во избежание эксцессов, он сегодня надевает специальный защитный плащ и металлическую маску", - уточнила она.
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
12:34 05.10.2026 (обновлено: 13:18 05.10.2026)
 
Эксперт объяснила значение фразы "кто не рискует, тот не пьет шампанского"

Петрова: фраза "кто не рискует, тот не пьет шампанского" могла появиться в XVIII веке

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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АБРАУ-ДЮРСО, 5 окт - ПРАЙМ. Фраза "Кто не рискует, тот не пьет шампанского", возможно, родилась в середине XVIII века среди французских производителей этого игристого напитка, когда бутылки часто взрывались прямо в руках рабочих, нанося им серьезные увечья, рассказала РИА Новости архивариус винного дома "Абрау-Дюрсо" Елена Петрова.
"Самая опасная работа при производстве шампанского у дегоржера - рабочего, который открывает бутылки, в горлышке которой скопился осадок, чтобы под давлением углекислого газа вытолкнуть его наружу", - сказала она.
Таким образом, мастер, по ее словам, следит, чтобы шампанское оставалось прозрачным, а потери напитка были минимальными.
"Бутылки для шампанского в середине XVIII века не были достаточно прочными и нередко взрывались во время этой процедуры в руках рабочих, нанося им тяжелые увечья. Работников таких можно было узнать по шрамам на лице, отсутствию глаза или пальцев. Возможно, так и появилась фраза, мол, "кто не рискует, тот не пьет шампанского", - объяснила собеседница агентства.
Петрова также добавила, что на крупных производствах этот процесс сегодня выполняют машины, но на некоторых винодельнях до сих пор востребован ручной дегоржер.
"Во избежание эксцессов, он сегодня надевает специальный защитный плащ и металлическую маску", - уточнила она.
 
БизнесОбщество
 
 
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