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Экономика третий год находится в состоянии полной занятости, заявили в ЦБ - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Экономика третий год находится в состоянии полной занятости, заявили в ЦБ
Экономика третий год находится в состоянии полной занятости, заявили в ЦБ - 05.10.2026, ПРАЙМ
Экономика третий год находится в состоянии полной занятости, заявили в ЦБ
Экономика России уже третий год находится в состоянии полной занятости, что сказывается на темпах ее роста, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:26+0300
2026-10-05T13:31+0300
россия
финансы
алексей заботкин
банк россии
совет федерации
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Экономика России уже третий год находится в состоянии полной занятости, что сказывается на темпах ее роста, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего. Для этого есть две причины. Во-первых, экономика уже третий год находится в состоянии полной занятости, и это означает, что возможности роста практически полностью определяются тем, как быстро растет производительность в экономике", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета. По словам Заботкина, такой рост всегда требует больше времени, чем рост за счет увеличения числа работающих. Тем не менее, производительность растет, в том числе благодаря высокому росту инвестиций, подчеркнул он. "Вторая причина более умеренной экономической активности в этом году - это временное выбытие производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы", - добавил зампред ЦБ.
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россия, финансы, алексей заботкин, банк россии, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Алексей Заботкин, Банк России, Совет Федерации
13:26 05.10.2026 (обновлено: 13:31 05.10.2026)
 
Экономика третий год находится в состоянии полной занятости, заявили в ЦБ

Зампред ЦБ Заботкин: экономика России третий год находится в состоянии полной занятости

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Экономика России уже третий год находится в состоянии полной занятости, что сказывается на темпах ее роста, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего. Для этого есть две причины. Во-первых, экономика уже третий год находится в состоянии полной занятости, и это означает, что возможности роста практически полностью определяются тем, как быстро растет производительность в экономике", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета.
По словам Заботкина, такой рост всегда требует больше времени, чем рост за счет увеличения числа работающих. Тем не менее, производительность растет, в том числе благодаря высокому росту инвестиций, подчеркнул он.
"Вторая причина более умеренной экономической активности в этом году - это временное выбытие производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы", - добавил зампред ЦБ.
 
РОССИЯФинансыАлексей ЗаботкинБанк РоссииСовет Федерации
 
 
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