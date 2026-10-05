https://1prime.ru/20261005/eksperiment-873964168.html
Эксперимент по добровольному подтверждению IT-компетенций могут продлить
Эксперимент по добровольному подтверждению IT-компетенций могут продлить - 05.10.2026, ПРАЙМ
Эксперимент по добровольному подтверждению IT-компетенций могут продлить
Эксперимент по добровольному подтверждению IT-компетенций через "Госуслуги" планируется продлить до 31 декабря 2028 года, следует из проекта постановления... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T21:15+0300
2026-10-05T21:15+0300
2026-10-05T21:15+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Эксперимент по добровольному подтверждению IT-компетенций через "Госуслуги" планируется продлить до 31 декабря 2028 года, следует из проекта постановления кабмина, подготовленного Минцифры.
"Проектом постановления предлагается продлить срок проведения эксперимента на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2028 г., что позволит продолжить эксплуатацию созданной инфраструктуры подтверждения ИТ-компетенций, оценить устойчивость спроса со стороны пользователей и работодателей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как прокомментировало Минцифры, в 2025 году начала работу национальная платформа по подтверждению IT-компетенций. За это время успешно прошли оценку 384 тысячи раз, всего знания подтвердили порядка 190 тысяч уникальных пользователей. На "Госуслугах" выдано 123 тысячи сертификатов, подтверждающих IT-компетенции.
В ведомстве напомнили, что пройти тестирование может любой желающий вне зависимости от уровня образования и места работы. Участие добровольное и бесплатное.
Для того, чтобы получить сертификат, необходимо на странице "Национальная система подтверждения ИТ-компетенций" на "Госуслугах" выбрать навык, перейти на платформу и пройти оценку.
Результаты тестирования и персональные данные разработчика не являются общедоступными. При желании специалист может самостоятельно предоставить сертификат потенциальному работодателю - например, при трудоустройстве. Также участие позволяет оценить свои знания и навыки.
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технологии, россия
Эксперимент по добровольному подтверждению IT-компетенций могут продлить
Минцифры предложило продлить эксперимент по добровольному подтверждению IT-компетенций
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Эксперимент по добровольному подтверждению IT-компетенций через "Госуслуги" планируется продлить до 31 декабря 2028 года, следует из проекта постановления кабмина, подготовленного Минцифры.
"Проектом постановления предлагается продлить срок проведения эксперимента на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2028 г., что позволит продолжить эксплуатацию созданной инфраструктуры подтверждения ИТ-компетенций, оценить устойчивость спроса со стороны пользователей и работодателей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как прокомментировало Минцифры, в 2025 году начала работу национальная платформа по подтверждению IT-компетенций. За это время успешно прошли оценку 384 тысячи раз, всего знания подтвердили порядка 190 тысяч уникальных пользователей. На "Госуслугах" выдано 123 тысячи сертификатов, подтверждающих IT-компетенции.
В ведомстве напомнили, что пройти тестирование может любой желающий вне зависимости от уровня образования и места работы. Участие добровольное и бесплатное.
Для того, чтобы получить сертификат, необходимо на странице "Национальная система подтверждения ИТ-компетенций" на "Госуслугах" выбрать навык, перейти на платформу и пройти оценку.
Результаты тестирования и персональные данные разработчика не являются общедоступными. При желании специалист может самостоятельно предоставить сертификат потенциальному работодателю - например, при трудоустройстве. Также участие позволяет оценить свои знания и навыки.