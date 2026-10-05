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Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в августе ускорили рост
Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в августе ускорили рост - 05.10.2026, ПРАЙМ
Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в августе ускорили рост
Отпускные цены промышленных производителей в Евросоюзе в августе текущего года ускорили рост до 1,9% после увеличения на 1,4% в июле и снижения на 0,2% в июне,... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:01+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Отпускные цены промышленных производителей в Евросоюзе в августе текущего года ускорили рост до 1,9% после увеличения на 1,4% в июле и снижения на 0,2% в июне, сообщил Евростат. "Согласно предварительным оценкам Евростата, в августе 2026 года по сравнению с июлем 2026 года цены производителей в промышленности выросли на 1,9% как в еврозоне, так и в ЕС. В июле 2026 года рост цен производителей в промышленности составил 1,6% в еврозоне и 1,4% в ЕС", - сообщили в ведомстве. Как по Евросоюзу, так и по еврозоне такие темпы роста стали максимальными с марта текущего года (тогда показатели составляли 3,1% и 3,4% соответственно). Сильнее всего за месяц цены промпроизводителей выросли в Болгарии, Эстонии (по 3,3% в каждой из стран), Италии (на 3,1%), Дании (на 3%), Испании (на 2,9%), Румынии и Финляндии (по 2,6%). Снижения не было зарегистрировано ни в одной стране, не изменились цены на Мальте. В годовом выражении - в августе этого года, по сравнению с августом прошлого года - цены производителей в промышленности в Евросоюзе увеличились на 8%, а в еврозоне - на 8,2%.
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промышленность, мировая экономика, болгария, эстония, италия, ес, евростат
Промышленность, Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, ЭСТОНИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС, Евростат
Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в августе ускорили рост
Евростат: отпускные цены промпроизводителей в ЕС в августе ускорили рост до 1,9%
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Отпускные цены промышленных производителей в Евросоюзе в августе текущего года ускорили рост до 1,9% после увеличения на 1,4% в июле и снижения на 0,2% в июне, сообщил Евростат.
"Согласно предварительным оценкам Евростата, в августе 2026 года по сравнению с июлем 2026 года цены производителей в промышленности выросли на 1,9% как в еврозоне, так и в ЕС. В июле 2026 года рост цен производителей в промышленности составил 1,6% в еврозоне и 1,4% в ЕС", - сообщили в ведомстве.
Как по Евросоюзу, так и по еврозоне такие темпы роста стали максимальными с марта текущего года (тогда показатели составляли 3,1% и 3,4% соответственно).
Сильнее всего за месяц цены промпроизводителей выросли в Болгарии, Эстонии (по 3,3% в каждой из стран), Италии (на 3,1%), Дании (на 3%), Испании (на 2,9%), Румынии и Финляндии (по 2,6%). Снижения не было зарегистрировано ни в одной стране, не изменились цены на Мальте.
В годовом выражении - в августе этого года, по сравнению с августом прошлого года - цены производителей в промышленности в Евросоюзе увеличились на 8%, а в еврозоне - на 8,2%.