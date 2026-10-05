https://1prime.ru/20261005/es-873944301.html

Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в августе ускорили рост

Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в августе ускорили рост - 05.10.2026, ПРАЙМ

Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в августе ускорили рост

Отпускные цены промышленных производителей в Евросоюзе в августе текущего года ускорили рост до 1,9% после увеличения на 1,4% в июле и снижения на 0,2% в июне,... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:01+0300

2026-10-05T13:01+0300

2026-10-05T13:05+0300

промышленность

мировая экономика

болгария

эстония

италия

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873944301.jpg?1791194705

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Отпускные цены промышленных производителей в Евросоюзе в августе текущего года ускорили рост до 1,9% после увеличения на 1,4% в июле и снижения на 0,2% в июне, сообщил Евростат. "Согласно предварительным оценкам Евростата, в августе 2026 года по сравнению с июлем 2026 года цены производителей в промышленности выросли на 1,9% как в еврозоне, так и в ЕС. В июле 2026 года рост цен производителей в промышленности составил 1,6% в еврозоне и 1,4% в ЕС", - сообщили в ведомстве. Как по Евросоюзу, так и по еврозоне такие темпы роста стали максимальными с марта текущего года (тогда показатели составляли 3,1% и 3,4% соответственно). Сильнее всего за месяц цены промпроизводителей выросли в Болгарии, Эстонии (по 3,3% в каждой из стран), Италии (на 3,1%), Дании (на 3%), Испании (на 2,9%), Румынии и Финляндии (по 2,6%). Снижения не было зарегистрировано ни в одной стране, не изменились цены на Мальте. В годовом выражении - в августе этого года, по сравнению с августом прошлого года - цены производителей в промышленности в Евросоюзе увеличились на 8%, а в еврозоне - на 8,2%.

болгария

эстония

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, болгария, эстония, италия, ес, евростат