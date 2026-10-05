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Эстония передислоцирует войска ближе к границе с Россией, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Эстония передислоцирует войска ближе к границе с Россией, пишут СМИ
Эстония передислоцирует войска ближе к границе с Россией, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ
Эстония передислоцирует войска ближе к границе с Россией, пишут СМИ
Эстония переводит войска все ближе к границе с Россией в рамках "активной обороны", сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:14+0300
2026-10-05T15:14+0300
эстония
европа
россия
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Эстония переводит войска все ближе к границе с Россией в рамках "активной обороны", сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. В мае правительство Эстонии ввело термин "активная оборона" в свою концепцию национальной безопасности. С тех пор вооруженные силы страны начали тихую, но радикальную реорганизацию. Из Тапа, главной военной базы Эстонии, элитные подразделения постоянно передислоцируются на позиции ближе к российской границе. "Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапа в город Йыхви, расположенный в 50 километрах от российской границы, в рамках реализации стратегии "активной обороны", - говорится в сообщении. В публикации уточняется, что 1-я пехотная бригада навсегда передислоцируется из Тапа в Йыхви, где сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат. Помимо новой базы в Йыхви, в приграничной Нарве также строится база, рассчитанная на 1 тысячу военнослужащих. "Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях", – приводит ERR слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла. Президент Владимир Путин указывал, что западные страны для проведения милитаризации используют лживые заявления о якобы исходящей от России угрозе. Путин подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой, но если Европа захочет войны, то Россия готова к этому "прямо сейчас".
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эстония, европа, россия
ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, РОССИЯ
15:14 05.10.2026
 
Эстония передислоцирует войска ближе к границе с Россией, пишут СМИ

ERR: Эстония переводит войска все ближе к границе с Россией в рамках "активной обороны"

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Эстония переводит войска все ближе к границе с Россией в рамках "активной обороны", сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
В мае правительство Эстонии ввело термин "активная оборона" в свою концепцию национальной безопасности. С тех пор вооруженные силы страны начали тихую, но радикальную реорганизацию. Из Тапа, главной военной базы Эстонии, элитные подразделения постоянно передислоцируются на позиции ближе к российской границе.
"Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапа в город Йыхви, расположенный в 50 километрах от российской границы, в рамках реализации стратегии "активной обороны", - говорится в сообщении.
В публикации уточняется, что 1-я пехотная бригада навсегда передислоцируется из Тапа в Йыхви, где сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат. Помимо новой базы в Йыхви, в приграничной Нарве также строится база, рассчитанная на 1 тысячу военнослужащих.
"Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях", – приводит ERR слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.
Президент Владимир Путин указывал, что западные страны для проведения милитаризации используют лживые заявления о якобы исходящей от России угрозе. Путин подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой, но если Европа захочет войны, то Россия готова к этому "прямо сейчас".
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