https://1prime.ru/20261005/estoniya-873950492.html

Эстония передислоцирует войска ближе к границе с Россией, пишут СМИ

Эстония передислоцирует войска ближе к границе с Россией, пишут СМИ - 05.10.2026, ПРАЙМ

Эстония передислоцирует войска ближе к границе с Россией, пишут СМИ

Эстония переводит войска все ближе к границе с Россией в рамках "активной обороны", сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:14+0300

2026-10-05T15:14+0300

2026-10-05T15:14+0300

эстония

европа

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873950492.jpg?1791202443

МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Эстония переводит войска все ближе к границе с Россией в рамках "активной обороны", сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. В мае правительство Эстонии ввело термин "активная оборона" в свою концепцию национальной безопасности. С тех пор вооруженные силы страны начали тихую, но радикальную реорганизацию. Из Тапа, главной военной базы Эстонии, элитные подразделения постоянно передислоцируются на позиции ближе к российской границе. "Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапа в город Йыхви, расположенный в 50 километрах от российской границы, в рамках реализации стратегии "активной обороны", - говорится в сообщении. В публикации уточняется, что 1-я пехотная бригада навсегда передислоцируется из Тапа в Йыхви, где сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат. Помимо новой базы в Йыхви, в приграничной Нарве также строится база, рассчитанная на 1 тысячу военнослужащих. "Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях", – приводит ERR слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла. Президент Владимир Путин указывал, что западные страны для проведения милитаризации используют лживые заявления о якобы исходящей от России угрозе. Путин подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой, но если Европа захочет войны, то Россия готова к этому "прямо сейчас".

https://1prime.ru/20261005/ukraina-873943875.html

эстония

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, европа, россия