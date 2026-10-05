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Фильм "Девятая планета" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Девятая планета" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - 05.10.2026, ПРАЙМ

Фильм "Девятая планета" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фантастический блокбастер "Девятая планета" с Юрой Борисовым в главной роли снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 107,5 миллионов рублей за... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T01:35+0300

2026-10-05T01:35+0300

2026-10-05T01:35+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Фантастический блокбастер "Девятая планета" с Юрой Борисовым в главной роли снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 107,5 миллионов рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место заняла премьера "Приключения мамонтенка: В поисках мамы": киносборы за уикенд составили 103,3 миллиона рублей. Еще одна премьера - сказка "Царевна Несмеяна" заняла третью строчку, собрав за уикенд 75,2 миллиона рублей. Фильм "Вышка 2" опустился на четвертую позицию: за уикенд он заработал 73,5 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает перевыпуск первой части культовой франшизы "Сумерки" со сборами 49,5 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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