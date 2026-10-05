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Фильм "Девятая планета" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Девятая планета" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ - 05.10.2026, ПРАЙМ
Фильм "Девятая планета" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фантастический блокбастер "Девятая планета" с Юрой Борисовым в главной роли снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 107,5 миллионов рублей за... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T01:35+0300
2026-10-05T01:35+0300
2026-10-05T01:35+0300
снг
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Фантастический блокбастер "Девятая планета" с Юрой Борисовым в главной роли снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 107,5 миллионов рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место заняла премьера "Приключения мамонтенка: В поисках мамы": киносборы за уикенд составили 103,3 миллиона рублей.
Еще одна премьера - сказка "Царевна Несмеяна" заняла третью строчку, собрав за уикенд 75,2 миллиона рублей.
Фильм "Вышка 2" опустился на четвертую позицию: за уикенд он заработал 73,5 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает перевыпуск первой части культовой франшизы "Сумерки" со сборами 49,5 миллиона рублей.
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снг
Фильм "Девятая планета" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Девятая планета" с Юрой Борисовым вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Фантастический блокбастер "Девятая планета" с Юрой Борисовым в главной роли снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 107,5 миллионов рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место заняла премьера "Приключения мамонтенка: В поисках мамы": киносборы за уикенд составили 103,3 миллиона рублей.
Еще одна премьера - сказка "Царевна Несмеяна" заняла третью строчку, собрав за уикенд 75,2 миллиона рублей.
Фильм "Вышка 2" опустился на четвертую позицию: за уикенд он заработал 73,5 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает перевыпуск первой части культовой франшизы "Сумерки" со сборами 49,5 миллиона рублей.