Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кредитование компаний банками за год выросло на 13 триллионов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/finansirovanie-873945985.html
Кредитование компаний банками за год выросло на 13 триллионов рублей
Кредитование компаний банками за год выросло на 13 триллионов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ
Кредитование компаний банками за год выросло на 13 триллионов рублей
Банковское финансирование компаний за последние 12 месяцев увеличились на 13 триллионов рублей, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на парламентских... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:38+0300
2026-10-05T13:42+0300
финансы
банки
россия
алексей заботкин
банк россии
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873945985.jpg?1791196952
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Банковское финансирование компаний за последние 12 месяцев увеличились на 13 триллионов рублей, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Экономическая активность в этом году продолжает расти. Кредит вносит свой вклад в этот рост: за последние двенадцать месяцев банковское финансирование наших компаний приросло на 13 триллионов рублей", - сказал он. Он добавил, что такому росту кредита способствует существенное снижение ключевой ставки Центробанка с июня прошлого года. "Напомню, что сейчас ставка составляет 14%. Это ниже, чем она была в конце 2023 года", - отметил Заботкин. Регулятор на заседании совета директоров в сентябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Этот параметр влияет на кредитную активность в стране. При снижении ключевой ставки кредиты для населения и бизнеса становятся доступнее, а при повышении - наоборот, тогда растет привлекательность депозитов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, алексей заботкин, банк россии, совет федерации
Финансы, Банки, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Банк России, Совет Федерации
13:38 05.10.2026 (обновлено: 13:42 05.10.2026)
 
Кредитование компаний банками за год выросло на 13 триллионов рублей

Заботкин: кредитование компаний банками выросло в России за год на 13 триллионов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Банковское финансирование компаний за последние 12 месяцев увеличились на 13 триллионов рублей, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы.
"Экономическая активность в этом году продолжает расти. Кредит вносит свой вклад в этот рост: за последние двенадцать месяцев банковское финансирование наших компаний приросло на 13 триллионов рублей", - сказал он.
Он добавил, что такому росту кредита способствует существенное снижение ключевой ставки Центробанка с июня прошлого года. "Напомню, что сейчас ставка составляет 14%. Это ниже, чем она была в конце 2023 года", - отметил Заботкин.
Регулятор на заседании совета директоров в сентябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Этот параметр влияет на кредитную активность в стране. При снижении ключевой ставки кредиты для населения и бизнеса становятся доступнее, а при повышении - наоборот, тогда растет привлекательность депозитов.
 
ФинансыБанкиРОССИЯАлексей ЗаботкинБанк РоссииСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала