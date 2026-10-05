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Кредитование компаний банками за год выросло на 13 триллионов рублей

Кредитование компаний банками за год выросло на 13 триллионов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ

Кредитование компаний банками за год выросло на 13 триллионов рублей

Банковское финансирование компаний за последние 12 месяцев увеличились на 13 триллионов рублей, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на парламентских... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:38+0300

2026-10-05T13:38+0300

2026-10-05T13:42+0300

финансы

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совет федерации

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Банковское финансирование компаний за последние 12 месяцев увеличились на 13 триллионов рублей, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Экономическая активность в этом году продолжает расти. Кредит вносит свой вклад в этот рост: за последние двенадцать месяцев банковское финансирование наших компаний приросло на 13 триллионов рублей", - сказал он. Он добавил, что такому росту кредита способствует существенное снижение ключевой ставки Центробанка с июня прошлого года. "Напомню, что сейчас ставка составляет 14%. Это ниже, чем она была в конце 2023 года", - отметил Заботкин. Регулятор на заседании совета директоров в сентябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Этот параметр влияет на кредитную активность в стране. При снижении ключевой ставки кредиты для населения и бизнеса становятся доступнее, а при повышении - наоборот, тогда растет привлекательность депозитов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, алексей заботкин, банк россии, совет федерации