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ФНС назвала фейком сообщения о массовых ошибках в налогах на электромобили

ФНС назвала фейком сообщения о массовых ошибках в налогах на электромобили - 05.10.2026, ПРАЙМ

ФНС назвала фейком сообщения о массовых ошибках в налогах на электромобили

Информация о массовых ошибочных начислениях налогов владельцам электрических автомобилей не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T20:00+0300

2026-10-05T20:00+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Информация о массовых ошибочных начислениях налогов владельцам электрических автомобилей не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. "Распространившаяся в социальных сетях и СМИ информация о массовом ошибочном начислении налогов на электрические автомобили не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Льготы по налогу на электрические транспортные средства могут вводиться на региональном уровне. Территориальные налоговые органы применили налоговые льготы на электрические транспортные средства за 2025 год исходя из условий действия льгот, предусмотренных законами регионов по месту нахождения транспортных средств, отметили в ФНС. В ФНС при этом подчеркнули, что не во всех регионах льгота влечет полное освобождение от уплаты налога. Так, в ряде субъектов РФ льгота предоставляется только для автомашин с определенной мощностью или же не предоставляется для автомашин, включенных в перечень Минпромторга России средней стоимостью от 10 миллионов рублей. "В ряде регионов, например, в Белгородской области (код налогового органа 3100 указан в распространившемся в СМИ скриншоте) от налога освобождены лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями, т.е. на гибриды с электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания льгота не распространяется", - отмечается в сообщении. В Москве также действуют ограничения предоставления льгот по налогу, добавили в ведомстве. Если автовладелец двух и более автомобилей не представил в налоговый орган для расчета налога заявление о предоставлении льготы, то она применяется автоматически в отношении транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога, отметили в ФНС. "То есть за 2025 год электромашина может не льготироваться, поскольку льгота предоставлена за другой автомобиль с большей суммой налога у этого же владельца, относящегося к другим льготным категориям", - поясняется в сообщении. Кроме того, в налоговом уведомлении могут быть иные (помимо льготируемых электрических автомобилей) транспортные средства, по которым начислен налог владельцу за 2025 год. Сведения о типе автотранспортного средства и наличии у него исключительно электрического двигателя налоговые органы получают из органов ГИБДД МВД России, отметили в ФНС. "Для уточнения основания расчета налога в каждом случае рекомендуем обратиться за разъяснениями в налоговый орган. Также автовладелец может подать в любой налоговый орган или через личный кабинет налогоплательщика заявление о перерасчете налога, если полагает, что имеющаяся у него налоговая льгота не применена. Перерасчет проводится только при наличии установленных НК РФ оснований", - говорится в сообщении.

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