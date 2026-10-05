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Самолет, летевший из Испании в Германию, подал сигнал бедствия - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Самолет, летевший из Испании в Германию, подал сигнал бедствия
Самолет, летевший из Испании в Германию, подал сигнал бедствия - 05.10.2026, ПРАЙМ
Самолет, летевший из Испании в Германию, подал сигнал бедствия
Самолет Boeing-737, летевший из испанского города Малага в немецкий курортный город Баден-Баден, подал сигнал бедствия и экстренно сел во Франции, следует из... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:38+0300
2026-10-05T13:41+0300
германия
общество
испания
франция
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Самолет Boeing-737, летевший из испанского города Малага в немецкий курортный город Баден-Баден, подал сигнал бедствия и экстренно сел во Франции, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Самолет вылетел из Малаги утром по направлению в Германию. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию", после чего воздушное судно направилось в аэропорт французского города Лион. Примерно в 9.30 UTC (12.30 мск) самолет совершил посадку в аэропорту Лион-Сент-Экзюпери. Код 7700 — это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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германия, общество , испания, франция
ГЕРМАНИЯ, Общество , ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ
13:38 05.10.2026 (обновлено: 13:41 05.10.2026)
 
Самолет, летевший из Испании в Германию, подал сигнал бедствия

Самолет, летевший из Испании в Германию, подал сигнал бедствия и экстренно сел во Франции

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Самолет Boeing-737, летевший из испанского города Малага в немецкий курортный город Баден-Баден, подал сигнал бедствия и экстренно сел во Франции, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Самолет вылетел из Малаги утром по направлению в Германию. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию", после чего воздушное судно направилось в аэропорт французского города Лион. Примерно в 9.30 UTC (12.30 мск) самолет совершил посадку в аэропорту Лион-Сент-Экзюпери.
Код 7700 — это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
 
ГЕРМАНИЯОбществоИСПАНИЯФРАНЦИЯ
 
 
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