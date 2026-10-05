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ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках СПГ в Азию - 05.10.2026, ПРАЙМ
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ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках СПГ в Азию
ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках СПГ в Азию - 05.10.2026, ПРАЙМ
ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках СПГ в Азию
Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках 2 миллионов тонн СПГ в год с таиландской компанией Gulf Group,... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T22:19+0300
2026-10-05T22:19+0300
газ
абу-даби
таиланд
adnoc
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ДУБАЙ, 5 окт - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках 2 миллионов тонн СПГ в год с таиландской компанией Gulf Group, сообщается в пресс-релизе ADNOC. "Компания ADNOC сегодня объявила о подписании многолетнего соглашения о купле-продаже с Gulf Group, ведущим энергетическим и инфраструктурным конгломератом Таиланда, на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Азию", - заявила ADNOC. Согласно пресс-релизу, трейдинговая компания ADNOC Trading будет поставлять Gulf Group около 2 миллионов тонн СПГ в год начиная с 2027 года. Соглашение было заключено на основе созданной в июле 2026 года в Абу-Даби глобальной платформы ADNOC по торговле сжиженным природным газом, на которой планируется ежегодно реализовывать 47 миллионов тонн СПГ к 2030 году, подчеркивает ADNOC.
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газ, абу-даби, таиланд, adnoc
Газ, Абу-Даби, ТАИЛАНД, ADNOC
22:19 05.10.2026
 
ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках СПГ в Азию

ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках в Азию двух миллионов тонн СПГ в год

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ДУБАЙ, 5 окт - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках 2 миллионов тонн СПГ в год с таиландской компанией Gulf Group, сообщается в пресс-релизе ADNOC.
"Компания ADNOC сегодня объявила о подписании многолетнего соглашения о купле-продаже с Gulf Group, ведущим энергетическим и инфраструктурным конгломератом Таиланда, на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Азию", - заявила ADNOC.
Согласно пресс-релизу, трейдинговая компания ADNOC Trading будет поставлять Gulf Group около 2 миллионов тонн СПГ в год начиная с 2027 года.
Соглашение было заключено на основе созданной в июле 2026 года в Абу-Даби глобальной платформы ADNOC по торговле сжиженным природным газом, на которой планируется ежегодно реализовывать 47 миллионов тонн СПГ к 2030 году, подчеркивает ADNOC.
 
ГазАбу-ДабиТАИЛАНДADNOC
 
 
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