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ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках СПГ в Азию

ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках СПГ в Азию - 05.10.2026, ПРАЙМ

ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках СПГ в Азию

Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках 2 миллионов тонн СПГ в год с таиландской компанией Gulf Group,... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T22:19+0300

2026-10-05T22:19+0300

2026-10-05T22:19+0300

газ

абу-даби

таиланд

adnoc

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ДУБАЙ, 5 окт - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC заключила многолетнее соглашение о поставках 2 миллионов тонн СПГ в год с таиландской компанией Gulf Group, сообщается в пресс-релизе ADNOC. "Компания ADNOC сегодня объявила о подписании многолетнего соглашения о купле-продаже с Gulf Group, ведущим энергетическим и инфраструктурным конгломератом Таиланда, на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Азию", - заявила ADNOC. Согласно пресс-релизу, трейдинговая компания ADNOC Trading будет поставлять Gulf Group около 2 миллионов тонн СПГ в год начиная с 2027 года. Соглашение было заключено на основе созданной в июле 2026 года в Абу-Даби глобальной платформы ADNOC по торговле сжиженным природным газом, на которой планируется ежегодно реализовывать 47 миллионов тонн СПГ к 2030 году, подчеркивает ADNOC.

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газ, абу-даби, таиланд, adnoc