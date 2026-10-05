https://1prime.ru/20261005/germanija-873955759.html

В Германии цены на топливо возобновили рост после введения топливной скидки

В Германии цены на топливо возобновили рост после введения топливной скидки - 05.10.2026, ПРАЙМ

В Германии цены на топливо возобновили рост после введения топливной скидки

Цены на топливо на заправках в Германии возобновили свой рост через несколько дней после того, как немецкие власти ввели временную топливную скидку на бензин и... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:07+0300

2026-10-05T17:07+0300

2026-10-05T17:13+0300

бизнес

германия

ближний восток

берлин

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873955759.jpg?1791209601

БЕРЛИН, 5 окт - ПРАЙМ. Цены на топливо на заправках в Германии возобновили свой рост через несколько дней после того, как немецкие власти ввели временную топливную скидку на бензин и дизельное топливо, сообщает газета Welt со ссылкой на данные немецкого автомобильного клуба ADAC. В Германии с 1 октября начала действовать правительственная скидка на топливо, призванная снизить цены на горючее из-за роста их стоимости на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Инициатива предусматривает сокращение энергетического налога на 14,04 цента, что с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) должно было снизить цену каждого литра топлива на заправках примерно на 17 центов. "Спустя несколько дней после введения топливной скидки цены на топливо стабилизировались на уровне, несколько превышающем начальный… Средняя цена за литр бензина Super E10 в воскресенье составила 2,137 евро. Это на 2,3 цента больше, чем в четверг. Литр дизельного топлива стоил 2,253 евро - на 0,9 цента дороже", - говорится в материале. Таким образом, часть первоначального эффекта от введения топливной скидки сошла на нет за несколько дней. Согласно оценке ADAC, на данный момент не было выявлено конкретных факторов, которые обусловили бы удорожание бензина Super E10. Сам автомобильный клуб заключил, что проявившийся рост цены трудно объяснить, так как стоимость нефти и курс евро к доллару не претерпевали значительных изменений в последнее время, сообщает Welt. "Если через несколько часов после вступления в силу налоговой льготы на многих заправках временно еще можно было найти (бензин – ред.) E10 по цене менее 2 евро, то в понедельник до полудня (до полуденного повышения цен – ред.) во многих местах его искали напрасно", - говорится в сообщении издания. В Берлине, Штутгарте и Гамбурге таких цен на бензин в понедельник утром не было, в Кельне и Лейпциге лишь отдельные заправки продавали Е10 дешевле 2 евро. В четверг, когда топливная скидка была введена, в Мюнхене примерно 50% АЗС отпускали Е10 по цене менее чем 2 евро за литр, но к утру понедельника только около трети мюнхенских АЗС удержали цену на уровне менее 2 евро за литр, говорится в сообщении издания. Топливная скидка уже вводилась в ФРГ весной и прекратила свое действие в начале июля, после чего цены на заправках резко пошли вверх. Ранее в сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал, что цены на энергоносители и бензин на немецких заправках продолжают расти, из-за чего многие граждане, ежедневно использующие автомобиль для поездок на работу, уже достигли, по его словам, предела своих финансовых возможностей.

германия

ближний восток

берлин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, германия, ближний восток, берлин, фридрих мерц